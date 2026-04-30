Przyszedł obejrzeć nieruchomość. Zamiast w nowym domu, najbliższy czas spędzi za kratami

Podejrzany kupiec domu w powiecie lęborskim zwrócił uwagę właścicieli swoim dziwnym zachowaniem.

Okazało się, że 37-letni mężczyzna był poszukiwany listem gończym od grudnia 2025 roku za uchylanie się od alimentów.

Został zatrzymany i trafił prosto do zakładu karnego.

Przyszedł kupić dom, a trafił za kratki! Poszukiwany 37-latek wpadł przez własną wizytę

We wtorek, 28 kwietnia wieczorem, policjanci zostali wezwani do jednego z domów wystawionych na sprzedaż w powiecie lęborskim. Właściciele nieruchomości nabrali podejrzeń wobec mężczyzny, który pojawił się jako potencjalny kupiec. Transakcja nie doszła do skutku, bo ich zdaniem zachowywał się „podejrzanie”.

Podczas legitymowania szybko wyszło na jaw, kim naprawdę jest „klient”. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego, poszukiwany od wielu miesięcy listem gończym.

- Legitymowanie wykazało, że to poszukiwany od grudnia 2025 roku listem gończym 37-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego - informują policjanci.

Szybka akcja policji! Poszukiwany 37-latek już za kratkami

Funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia został on doprowadzony konwojem do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie kary.

