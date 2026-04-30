Pogoda w Gdańsku: 1-3 maja

Początek maja w Gdańsku zapowiada się dynamicznie, a aura będzie się zmieniać z dnia na dzień. Mieszkańców czeka wyraźny trend ocieplenia, który przyniesie temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza. Niestety, bezchmurne niebo pojawi się tylko na chwilę. Z każdym dniem nasilać się będzie również wiatr, a końcówka weekendu przyniesie opady deszczu.

Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur, które zdominują niebo nad Gdańskiem przez cały piątek. Mimo braku słońca temperatura będzie dość przyjemna, w najcieplejszym momencie dnia osiągając około 18 stopni Celsjusza. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień tego weekendu, zwłaszcza w nocy – termometry wskażą wtedy zaledwie 6 stopni. Wiatr pozostanie słaby i nie powinien być odczuwalny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Opady deszczu nie są prognozowane.

Słoneczna sobota i ponad 20 stopni

W sobotę pogoda w Gdańsku pokaże swoje najlepsze oblicze. To będzie idealny dzień dla miłośników słońca, ponieważ prognozy wskazują na całkowicie bezchmurne niebo przez cały dzień. Temperatura wyraźnie wzrośnie w porównaniu do piątku – termometry w ciągu dnia wskażą już przyjemne 20 stopni. Cieplejsza będzie także noc, z temperaturą minimalną na poziomie 9°C. Wiatr nieco przybierze na sile, ale pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu z deszczem

Niedziela przyniesie kolejną, znaczącą zmianę aury. Z jednej strony będzie to najcieplejszy dzień weekendu w Gdańsku, z temperaturą maksymalną sięgającą aż 22 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek również zapowiada się ciepło, z temperaturą około 12°C. Z drugiej strony, za ociepleniem nadciągną też gęste chmury i deszcz. Niebo niemal całkowicie się zasnuje, a w ciągu dnia pojawią się opady. Zdecydowanie mocniej powieje także wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania majowego weekendu w Gdańsku. Słoneczna i bezdeszczowa sobota to idealny moment na całodzienne aktywności na zewnątrz – od długich spacerów brzegiem morza i korzystania z pierwszych ciepłych dni, po relaks w jednym z miejskich parków czy wycieczkę rowerową po okolicy. Z kolei pochmurny, ale wciąż suchy piątek, można wykorzystać na spokojniejsze zwiedzanie urokliwych uliczek miasta. Niedzielna pogoda, choć najcieplejsza, przyniesie ze sobą deszcz, co może być dobrą okazją do odwiedzenia miejsc pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather