Mężczyzna strzelał do auta na ulicy! Dramatyczne popołudnie w Pogórzu nieopodal Gdyni

Dawid Piątkowski
2026-04-30 8:25

Strzały na ulicy w Pogórzu! Sprawca celował w kierowcę i uszkodził jego auto, po czym próbował uciec. Na miejsce natychmiast ruszyła policja, która szybko namierzyła i zatrzymała podejrzanego. Okazało się, że za atakiem stoi młody mężczyzna z Gdyni. 20-latek usłyszał zarzut.

W niedzielne popołudnie w Pogórzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o mężczyźnie poruszającym się ulicą z przedmiotem przypominającym broń. Patrol z Kosakowa natychmiast ruszył na miejsce, by sprawdzić sytuację.

Jak udało się ustalić na miejscu, 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, wyjeżdżając ze swojej posesji, zauważył nieznajomego, który zmierzał w jego stronę i próbował zatrzymać jego samochód. Po chwili napastnik podszedł do auta i skierował w jego stronę przedmiot przypominający broń.

- Nieznany mu mężczyzna podszedł do auta i oddał kilka strzałów w kierunku pojazdu, po czym się oddalił. 43-latek od razu powiadomił oficera dyżurnego, który do Pogórza skierował policjantów z puckiej komendy. Na podstawie zebranych informacji, rozmów ze świadkami oraz własnej wiedzy, policjanci z patrolówki rozpoczęli poszukiwania sprawcy - informują policjanci z Gdyni.

Uciekał przed policją, miał przy sobie „broń”! 20-latek zatrzymany po pościgu

Podczas patrolowania okolicy policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi niebezpiecznego sprawcy. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Jednak już po krótkim pościgu został zatrzymany i obezwładniony.

- Podczas kontroli przy mężczyźnie, policjanci ujawnili schowaną za paskiem kominiarkę oraz przedmiot przypominający broń. 20-latek z Gdyni, usłyszał zarzut kierowania gróźb i uszkodzenia samochodu przy użyciu broni ASG. Po przeprowadzeniu czynności pod nadzorem prokuratury, materiał dowodowy został skierowany do sądu - dodają mundurowi.

Wobec sprawcy zdarzenia zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

