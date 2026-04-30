Mieszkania dwupokojowe i kawalerki królują w Polsce. Zaskakujące dane o kupujących

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce. Zaskakujące dane o kupujących

Kondycja finansowa polskiego społeczeństwa od bardzo długiego czasu doskonale odzwierciedla się w sektorze mieszkaniowym. Wyższe wynagrodzenia teoretycznie wskazują na lepszy status materialny obywateli, ale codzienne transakcje rynkowe rysują zupełnie inny, zdecydowanie bardziej skomplikowany pejzaż. Specjaliści z serwisu RynekPierwotny.pl opublikowali niedawno szczegółowe zestawienie oparte na systemach BIG DATA. Przeanalizowali oni realne umowy kupna zawarte w 2025 roku na terenie siedmiu czołowych aglomeracji miejskich, aby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie o faktyczne możliwości finansowe przeciętnego Polaka.

Mieszkania dwupokojowe najczęstszym wyborem Polaków w 2025 roku

Nabywcy niezmiennie najchętniej decydują się na lokale składające się z dwóch pokoi. Tego rodzaju nieruchomości generują przeszło 40 procent całkowitej sprzedaży na rynku pierwotnym, co ma swoje racjonalne uzasadnienie. Zazwyczaj sięgają po nie single oraz osoby wchodzące w dorosłość, które poszukują swojego pierwszego własnego kąta. Taki wariant gwarantuje podstawową wygodę codziennego funkcjonowania przy zachowaniu stosunkowo racjonalnych kosztów zakupu, a zaraz za nim plasują się popularne lokale jednopokojowe.

Boom na kawalerki w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście

Absolutnym szczytem możliwości finansowych dla przeważającej grupy klientów pozostaje nabycie niedużej kawalerki lub ewentualnie lokum dwupokojowego. Zakup większej przestrzeni jest często całkowicie nierealny, na co wpływają nie tylko same zaporowe ceny budynków, ale również regularnie drożejące codzienne utrzymanie. Warto zwrócić szczególną uwagę na rekordowe wyniki sprzedażowe najmniejszych metraży w 2025 roku, ponieważ największą liczbę takich transakcji odnotowano w Trójmieście, Poznaniu oraz Łodzi.

Inwestorzy i deweloperzy reagują na ograniczony budżet nabywców

Gigantyczne zainteresowanie najbardziej kompaktowymi lokalami wynika w dużej mierze ze zmasowanych działań osób kupujących nieruchomości pod późniejszy wynajem. To właśnie portfele inwestorów drastycznie napędzają statystyki sprzedaży kawalerek na polskim rynku. Niewielkie metraże gwarantują właścicielom znacznie szybsze znalezienie potencjalnego najemcy, a to z kolei przekłada się na niezwykle pożądany, regularny i pewny zastrzyk gotówki każdego miesiąca.

Przedsiębiorstwa budowlane błyskawicznie adaptują się do tych warunków rynkowych. Widząc wyraźne ograniczenia budżetowe przeciętnego Kowalskiego, deweloperzy celowo redukują powierzchnię nowo powstających lokali. Na przestrzeni zaledwie 5 ostatnich lat średnia wielkość oddawanego do użytku mieszkania skurczyła się o kilka cennych metrów kwadratowych, co stanowi dosadny dowód na ścisłe dopasowanie ofert do malejącej siły nabywczej obywateli.