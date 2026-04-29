Dramat w mieszkaniu na Pomorzu! Agresywny ojciec zamknął się z dzieckiem, niemowlę przestało oddychać

Dawid Piątkowski
2026-04-29 7:56

Dramatyczne chwile w Wejherowie! Podczas domowej awantury mężczyzna wyrzucił partnerkę z mieszkania i zamknął się w środku z ich niemowlęciem. Gdy policjanci zmuszeni byli siłą wejść do środka, okazało się, że dziecko jakiś czas temu przestało oddychać. Liczyły się sekundy. Niemowlę zostało przetransportowane do szpitala.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Awantura domowa w Wejherowie przerodziła się w dramatyczną walkę o życie niemowlęcia.
  • Ojciec zabarykadował się z dzieckiem w mieszkaniu, a interwencja policji była konieczna.
  • Niemowlę przestało oddychać, ale szybka reakcja funkcjonariuszy uratowała mu życie.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Dramat w Wejherowie! Zamknął się z niemowlęciem po awanturze

Do niepokojącego zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 kwietnia, w Wejherowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Z relacji wynikało, że w trakcie kłótni mężczyzna wyrzucił partnerkę z domu, po czym zatrzasnął drzwi i zabarykadował się w środku.

Nie był jednak sam. W mieszkaniu zostało ich wspólne dziecko. Sytuacja od początku wyglądała bardzo poważnie i wymagała natychmiastowej interwencji służb.

- Na miejscu funkcjonariusze byli zmuszeni do siłowego wejścia do mieszkania. Podczas interwencji policjanci zatrzymali mężczyznę, który zachowywał się agresywnie - informuje rzeczniczka wejherowskiej policji.

Sekundy grozy! Niemowlę przestało oddychać, dramatyczna akcja policjantów

Sytuacja była niebezpieczna z uwagi na dziecko, które znajdowało się w mieszkaniu pod opieką agresywnego ojca. Drugi z patroli obecnych na miejscu natychmiast zajął się niemowlęciem. Dziecko nagle przestało oddychać, najprawdopodobniej doszło do zakrztuszenia. Funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli do akcji, rozpoczynając dramatyczną walkę o życie dziecka. Podjęto natychmiastowe działania ratunkowe.

- Policjanci udrożnili drogi oddechowe dziecka, poprzez odpowiednie ułożenie i oklepywanie, przywracając w ten sposób czynności życiowe. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przewiózł dziecko do szpitala na obserwację - dodaje policjantka.

