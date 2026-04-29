Dramat w mieszkaniu na Pomorzu! Agresywny ojciec zamknął się z dzieckiem, niemowlę przestało oddychać

Awantura domowa w Wejherowie przerodziła się w dramatyczną walkę o życie niemowlęcia.

Ojciec zabarykadował się z dzieckiem w mieszkaniu, a interwencja policji była konieczna.

Niemowlę przestało oddychać, ale szybka reakcja funkcjonariuszy uratowała mu życie.

O szczegółach piszemy poniżej.

Dramat w Wejherowie! Zamknął się z niemowlęciem po awanturze

Do niepokojącego zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 kwietnia, w Wejherowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Z relacji wynikało, że w trakcie kłótni mężczyzna wyrzucił partnerkę z domu, po czym zatrzasnął drzwi i zabarykadował się w środku.

Nie był jednak sam. W mieszkaniu zostało ich wspólne dziecko. Sytuacja od początku wyglądała bardzo poważnie i wymagała natychmiastowej interwencji służb.

- Na miejscu funkcjonariusze byli zmuszeni do siłowego wejścia do mieszkania. Podczas interwencji policjanci zatrzymali mężczyznę, który zachowywał się agresywnie - informuje rzeczniczka wejherowskiej policji.

Sekundy grozy! Niemowlę przestało oddychać, dramatyczna akcja policjantów

Sytuacja była niebezpieczna z uwagi na dziecko, które znajdowało się w mieszkaniu pod opieką agresywnego ojca. Drugi z patroli obecnych na miejscu natychmiast zajął się niemowlęciem. Dziecko nagle przestało oddychać, najprawdopodobniej doszło do zakrztuszenia. Funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli do akcji, rozpoczynając dramatyczną walkę o życie dziecka. Podjęto natychmiastowe działania ratunkowe.

- Policjanci udrożnili drogi oddechowe dziecka, poprzez odpowiednie ułożenie i oklepywanie, przywracając w ten sposób czynności życiowe. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przewiózł dziecko do szpitala na obserwację - dodaje policjantka.

