Paweł Deląg nie jest już chłopięcym amantem. Zobacz, jak dziś wygląda bożyszcze pokolenia lat 90.

Tak zmienił się Paweł Deląg. Jego metamorfoza zaskakuje

Są twarze, które stają się symbolami pokolenia. Paweł Deląg bez wątpienia należy do tego grona. Przez dekady uwodził z ekranu, zmieniając się z chłopięcego amanta w dojrzałego mężczyznę, ale nigdy nie tracąc charyzmy, która przyciągała przed ekrany miliony.

Pamiętacie go z lat 90. jako zbuntowanego Biedronę o zawadiackim uśmiechu i jako eleganckiego dżentelmena z popularnych seriali. Jak ewoluował jego wizerunek na przestrzeni ponad 30 lat? Przygotujcie się na sentymentalną podróż w czasie.

Sebastian Fabijański szczerze o Agacie Kuleszy. Szok, co od niej usłyszał!

Od "Listy Schindlera" do statusu bożyszcza. Tak wyglądały jego początki

Mało kto pamięta, że jego wielka przygoda z kinem zaczęła się na planie światowego hitu. Debiutował w 1993 roku u samego Stevena Spielberga w oscarowej "Liście Schindlera". To był jednak dopiero początek drogi na szczyt.

Prawdziwą trampoliną do sławy okazały się polskie produkcje. Rola Biedrony w kultowych "Młodych wilkach" z 1995 roku uczyniła go idolem nastolatek. Chwilę później pojawił się w komediach, które do dziś mają status kultowych, jak "Kiler" czy "Chłopaki nie płaczą", gdzie wcielił się w postać Jarosława Psikuty.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która zdefiniowała jego karierę

Każdy aktor czeka na rolę, która staje się jego wizytówką. Dla Pawła Deląga takim momentem był bez wątpienia rok 2001 i superprodukcja Jerzego Kawalerowicza. Rola Marka Winicjusza w "Quo vadis" wyniosła go na sam szczyt popularności.

Jako rzymski patrycjusz podbił serca widzów w całej Polsce, udowadniając, że ma talent nie tylko do ról współczesnych łobuzów, ale i postaci historycznych. Ten film na zawsze zapisał się w historii polskiej kinematografii, a Deląg stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży. Aktor spełnia się także jako reżyser i producent, stworzył m.in. dokument fabularyzowany "Zrodzeni do szabli".

Międzynarodowa kariera i odważne decyzje. Czym jeszcze zaskoczył Deląg?

Paweł Deląg nigdy nie bał się wyzwań i nie ograniczał się do polskiego rynku. Zbudował imponującą karierę za wschodnią granicą, grając w ponad 60 filmach i serialach produkowanych w Rosji, Ukrainie i na Białorusi. Jedną z kluczowych ról była postać Anastasa w historycznym fresku "Wiking" z 2016 roku.

Jednak w 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, podjął jednoznaczną decyzję. Publicznie oświadczył, że kończy współpracę z rosyjskimi filmowcami, co było szeroko komentowane w mediach.

Serce łamacza serc. Kulisy jego życia prywatnego

Życie uczuciowe Pawła Deląga od zawsze budziło ogromne zainteresowanie. Lista kobiet, z którymi był łączony, jest imponująca i obejmuje wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. W przeszłości media rozpisywały się o jego relacjach m.in. z Katarzyną Skrzynecką, Patrycją Markowską czy Dominiką Kulczyk.

Aktor ma dwóch synów, Pawła juniora i Mikołaja. Choć chroni swoją prywatność, wiadomo, że od 2024 roku jest w związku z Patrycją Komorowską, pokazując, że w jego życiu wciąż jest miejsce na miłość. Para spodziewa się narodzin dziecka.

Ile lat kończy Paweł Deląg w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Czas płynie nieubłaganie, ale dla niektórych zdaje się być wyjątkowo łaskawy. Paweł Deląg urodził się 29 kwietnia 1970 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 56. urodziny. Patrząc na jego formę, trudno w to uwierzyć.

Jak z niepokornego chłopaka z Krakowa stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów? Jak zmieniał się jego styl, fryzury i wizerunek na przestrzeni dekad? Zobaczcie jego niezwykłą metamorfozę w naszej galerii zdjęć.