Paweł Deląg zostanie ojcem! 20 lat młodsza ukochana aktora potwierdziła ciążę

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-30 21:14

Paweł Deląg ponownie zostanie ojcem! Dowiedzieliśmy się o tym od jego partnerki, która opublikowała wpis i zdjęcia na Instagramie. Patrycja Komorowska ogłosiła, że spodziewa się dziecka i pokazała ciążowy brzuszek. Pod postem partnerki popularnego 55-letniego aktora posypały się gratulacje.

Ukochana Pawła Deląda ogłosiła ciążę!

Paweł Deląg już wkrótce będzie cieszył się nowym potomkiem. 55-letni aktor znany z wielu popularnych filmów i seriali zostanie ojcem po raz trzeci! O wspaniałej nowinie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych jego ukochanej. O 20 lat młodsza od niego Patrycja Komorowska opublikowała post na Instagramie, w którym podzieliła się tą informacją. Jest już w 5. miesiącu, a więc to zaawansowana ciąża! Co ciekawe, w tekście ani razu nie wspomina o swoim partnerze.

To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku — z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże - czytamy w poście Patrycji Komorowskiej. - Będę dzielić się zarówno tym, z czym spotykam się na co dzień w gabinecie, jak i refleksjami z perspektywy psychoterapeutki - dodała.

Patrycja Komorowska - kim jest partnerka Pawła Deląga?

Wpis Patrycji Komorowskiej o relacji ciąży z perspektywy psychoterapeutki nie jest przypadkowy. To właśnie jej zawód. Kobieta jest właścicielką kliniki, która ma nawet swój własny profil na Instagramie. Tam Komorowska podpisana jest jako certyfikowana psychoterapeutka CBT. Razem z Pawłem Delągiem jest już przynajmniej 2 lata. Po raz pierwszy publicznie pokazali się razem wiosną 2024 roku. Unikają jednak pokazywania najbardziej prywatnych momentów. Pewnie też z tego powodu o ciąży poinformowali dopiero teraz. 

Paweł Deląg - filmografia

Wybrane produkcje kinowe i telewizyjne z udziałem Pawła Deląga:

  • "Lista Schindlera" - Dolek Horowitz
  • "Młode wilki" - Biedrona
  • "Złoto dezerterów" - Kmicic
  • "Chłopaki nie płaczą" - Jarek Psikuta
  • "Quo vadis" - Marek Winicjusz
  • "Zróbmy sobie wnuka" - Janek Kosela
  • "Ja wam pokażę!" - Adam
  • "Na Wspólnej" - Sebastian Petrus
  • "Dziki" - Szwarc
  • "Na dobre i na złe" - doktor Stanisław Drzewiecki
  • "Barwy szczęścia" - Łukasz Halicki
Paweł Deląg, Patrycja Komorowska
