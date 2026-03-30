Paweł Deląg zostanie ojcem! 20 lat młodsza ukochana aktora potwierdziła ciążę

Ukochana Pawła Deląda ogłosiła ciążę!

Paweł Deląg już wkrótce będzie cieszył się nowym potomkiem. 55-letni aktor znany z wielu popularnych filmów i seriali zostanie ojcem po raz trzeci! O wspaniałej nowinie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych jego ukochanej. O 20 lat młodsza od niego Patrycja Komorowska opublikowała post na Instagramie, w którym podzieliła się tą informacją. Jest już w 5. miesiącu, a więc to zaawansowana ciąża! Co ciekawe, w tekście ani razu nie wspomina o swoim partnerze.

To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku — z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże - czytamy w poście Patrycji Komorowskiej. - Będę dzielić się zarówno tym, z czym spotykam się na co dzień w gabinecie, jak i refleksjami z perspektywy psychoterapeutki - dodała.

Patrycja Komorowska - kim jest partnerka Pawła Deląga?

Wpis Patrycji Komorowskiej o relacji ciąży z perspektywy psychoterapeutki nie jest przypadkowy. To właśnie jej zawód. Kobieta jest właścicielką kliniki, która ma nawet swój własny profil na Instagramie. Tam Komorowska podpisana jest jako certyfikowana psychoterapeutka CBT. Razem z Pawłem Delągiem jest już przynajmniej 2 lata. Po raz pierwszy publicznie pokazali się razem wiosną 2024 roku. Unikają jednak pokazywania najbardziej prywatnych momentów. Pewnie też z tego powodu o ciąży poinformowali dopiero teraz.

Paweł Deląg - filmografia

Wybrane produkcje kinowe i telewizyjne z udziałem Pawła Deląga:

"Lista Schindlera" - Dolek Horowitz

"Młode wilki" - Biedrona

"Złoto dezerterów" - Kmicic

"Chłopaki nie płaczą" - Jarek Psikuta

"Quo vadis" - Marek Winicjusz

"Zróbmy sobie wnuka" - Janek Kosela

"Ja wam pokażę!" - Adam

"Na Wspólnej" - Sebastian Petrus

"Dziki" - Szwarc

"Na dobre i na złe" - doktor Stanisław Drzewiecki

"Barwy szczęścia" - Łukasz Halicki