Lil Masti opublikowała film z własnego porodu! To za wiele? Co właściwie pokazała? "Film edukacyjny dokumentalny"

Lil Masti urodziła drugie dziecko. Już myśli o kolejnych

Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, którą na samym Instagramie śledzi 1,5 miliona osób, po raz drugi została mamą na początku marca 2026 roku. Jej synek Hektor przyszedł na świat 3 marca 2026 i dołączył do starszej siostry Arii, która urodziła się 24 sierpnia 2023 r. Gdy drugi maluch miał kilka dni, dumna mama pokazała go w sieci na krótkich nagraniach ze szpitala, a zaledwie 3 tygodnie po porodzie na YouTube trafił film dokumentujący przebieg porodu! Łatwo nie było, ale Aniela już myśli o następnych pociechach.

Choć ból był intensywny, a w trakcie porodu powtarzałam sobie, że "nigdy więcej!", teraz już to powoli zapominam. W mojej głowie pojawiają się wizje kolejnych porodów. Natura jest niesamowita, wymazuje zwątpienia i trudniejsze chwile, pozostawiając jedynie te piękne wspomnienia - pisała na Instagramie.

Poród w sieci

Influencerka już wcześniej zapowiadała, że chce pokazywać prawdziwe oblicze macierzyństwa - bez filtrów i upiększeń. I słowa dotrzymała. Na jej kanał na YouTubie trafił film z porodu!

Ten film to nie tylko ukazane piękno narodzin, ale także bogate źródło merytorycznej wiedzy. Wypowiedzi personelu medycznego, który towarzyszył mi podczas porodu, wniosą wiele wartościowych informacji. Zależało mi na tym, aby film był skierowany do przyszłych mam, by mogły zobaczyć, jak wygląda poród oczami innej mamy i zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów związanych z porodem. Sama szukałam takich treści przy pierwszym porodzie, więc jestem pewna, że wiele mam znajdzie w tym filmie pomoc i inspirację - podkreśliła Lil Masti jako doświadczona mama dwójki dzieci.

Później dodała:

Dzielę się swoją historią, aby wesprzeć mamy, które przeżywają to niesamowite doświadczenie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zainspiruje Was i doda siły – pamiętajcie, nie jesteście w tym same! Poród odbył się na NFZ w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Na nagraniu i zdjęciach z porodu, które trafiły na instagramowy profil celebrytki, widać ogrom emocji: ból, napięcie, ale też radość i ulgę, gdy na świecie pojawia się jej dziecko. To właśnie ta autentyczność sprawiła, że film poruszył tysiące osób. Fani zasypali influencerkę gratulacjami i słowami wsparcia. Nie brakuje jednak głosów krytyki. Niektórzy uważają, że takie chwile powinny pozostać prywatne.

A co wy myślicie? Blisko godzinny film w ciągu kilku dni został obejrzany 558 tysięcy razy.

22