Eurowizja 2026 - finał NA ŻYWO - relacja. Kto wygra w Wiedniu?

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 osiąga swój kulminacyjny punkt! Tego wieczoru, około godziny 1 w nocy, poznamy triumfatora jubileuszowej edycji, wyłonionego na podstawie sumy głosów jurorów i telewidzów z całej Europy i nie tylko. Wśród 25 artystów walczących o wygraną - Alicja Szemplińska i jej przejmujący utwór "Pray". Polska zaprezentuje się z numerem 18 w kolejności startowej, a występ naszego kraju budzi ogromne nadzieje i oczekiwania. Przypominamy, że na Alicję Szemplińską można oddać aż dziesięć głosów, zarówno z pozostałych 34 krajów uczestniczących w konkursie, jak i z dowolnego miejsca na świecie, co otwiera szerokie możliwości wsparcia dla naszej artystki. Bądźcie dziś razem z nami.
Eurowizja 2026 - finał - relacja live
Eurowizja 2026 - Wielki Finał z Polską
23:15
Prowadzący zapowiadają ostatni występ konkursowy: w barwach gospodarzy. Jako ostatnia o wygraną walczy Austria.
23:14
24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me"
Po rockowej Norwegii również rockowa Rumunia. Alexandra Căpitănescu to zwyciężczyni "The Voice" i studentka fizyki. Razem z kolegami należy do najmłodszych uczestników, ale wywołała kontrowersje. Choć tytułowe podduszanie tłumaczy jako reakcję organizmu na stres czy lęk, spotkała się z zarzutami "promowania niebezpiecznych zachowań seksualnych". Mocna brzmieniowo Rumunia plasuje się wśród faworytów fanów. Ma scenie - kable łączące wokalistkę z instrumentami, pirotechnika, dużo świateł i mroczna kolorystyka.
23:09
23. Norwegia - Jonas Lovv - "Ya ya ya"
Znany z "The Voice" rockman pokonał w preselekcjach Alexandra Rybaka, zwycięzcę Eurowizji 2009. Nieco hipsterska propozycja z Norwegii nie przerwała jej 9-letniej passy awansowania do finału. Kilka dni temu Jonas musiał przejść zabieg strun głosowych z powodu poważnej infekcji, co, niestety, słychać w występie w Wiedniu. Organizatorzy poprosili go też, by występ był "mniej seksowny".
Tymczasem organizatorzy pokazali, jak Wiedeń bawi się w okresie Eurowizji, oraz pojawiła się informacja, że Czechy otrzymały ofertę powtórki swojego występu.
23:03
22. Włochy - Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
Po Szwecji i Cyprze dalej w klimacie tanecznym. 57-letni Sal Da Vinci, urodzony w Nowym Jorku, podbił serca Włochów i wygrał tegoroczny Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. Czy neapolitańskie wesele spodoba się też Europie? Bardzo możliwie! Na scenie symboliczny ślub tancerzy i biała suknia, która skrywa włoską flagę. Przed próbami do koncertów w Wiedniu - włoska propozycja była najczęściej streamowaną piosenką ze stawki na platformie Spotify. Wokalnie - bywało lepiej.
22:59
21. Cypr - Antigoni - "Jalla"
W myśl tekstu piosenki, Antigoni z Cypru tańczy na Eurowizji na stole. Popowy hit z etnicznymi elementami plasował się w czołówce niektórych fanowskich typowań, ale szanse artystki stanowczo ograniczyła jej forma wokalna. W sieci nie brakowało uszczypliwych komentarzy na ten temat. Sama Antigoni to nie tylko piosenkarka, ale też... uczestniczka brytyjskiej wersji "Love Island" i córka popularnej na Wyspach Brytyjskich prezenterki kulinarnej. Dziś wokalnie (chyba) mniej źle niż w półfinale.
22:55
O fenomenie Melodifestivalen i szwedzkiej miłości do Eurowizji porozmawialiśmy w marcu z samymi artystami na preselekcjach w Sztokholmie.
22:52
20. Szwecja - Felicia - "My system"
Na scenie pieczołowicie dopracowana szwedzka produkcja i nostalgiczny, klubowy hit "My system". 24-letnia Felicia Eriksson na swoich występach od kilku lat zakrywa twarz maskami i okularami, by radzić sobie z lękiem społecznym. Zdeklasowała rywali w szalenie popularnych preselekcjach Melodifestivalen, a teraz walczy o utrzymanie pozycji Szwecji w czołówce Eurowizji. Mimo problemów zdrowotnych w ostatnich dniach - występ raczej udany. Coś dla fanów EDM czy techno!
22:52
WYSTĘP POLSKI W FINALE!
22:48
19. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
Wielkie emocje po polskim występie - pozostaje nam trzymać kciuki i głosować, jeśli możemy. Teraz Litwa i artysta wykształcony musicalowo w Wilnie, znany też z lokalnej sceny drag. Rok temu Lion Ceccah otarł się o wyjazd na Eurowizję, a teraz śpiewa w kilku językach o zderzeniu człowieka z szybkim tempem życia i skutkami sztucznej inteligencji.
22:47
18. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"
Co tu dużo pisać. Polska prezentacja dopracowana w każdym calu, na przekór wszelkim sceptykom - występ wyreżyserowany na światowym poziomie. Alicja w minionych dniach zgarnęła niezliczone pochwały za doskonały wokal, ale to także praca całej delegacji. Reżyser - Kamil Staszczyszyn, realizacja kamerowa - Jacek Dybowski, tancerze - Stefano Silvino, Włodek Kołobycz, Krystian Rzymkiewicz i Oskar Borkowski oraz długa lista osób odpowiedzialnych za kreacje, wizualizacje ekranowe, make-up, promocję i wiele innych szczegółów, bez których tego udanego występu by nie było. Wokalna perfekcja i minimalizm z monumentalnym efektem, in her era no more errors. Gratulacje!
22:41
Po krótkim wejściu prowadzących na scenę - czas na POLSKĘ! Ala, trzymamy kciuki!
22:40
17. Finlandia - Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
Światowej sławy skrzypaczka oraz modelka i ceniony wokalista to duet, który ma zagwarantować Finlandii wygraną 20 lat po zwycięstwie legendarnego Lordi (którzy jeszcze się tu pojawią!) - czy tak będzie? Czas pokaże. Utwór "Liekinheitin", czyli "miotacz ognia" to pełna emocji propozycja o toksycznej, niestabilnej miłości. Na scenie - skrzypce na żywo (za specjalną zgodą organizatorów), płonący rekwizyt przypominający konfesjonał i naprawdę wyjątkowy klimat.
22:36
Przed Eurowizją mołdawski artysta, który bywa często w Polsce i bardzo lubi podróżować po naszym kraju, ocenił występy naszych poprzednich reprezentantów w rozmowie z Eską.
22:35
16. Satoshi - "Viva, Moldova!"
Powracająca Mołdawia postawiła na popularnego rapera. Działający od siedmiu lat jako Satoshi artysta jest w swoim kraju znany i daje mu nadzieję na kolejny wynik w czołówce Eurowizji. Na początku piosenki - dżingiel z lotniska w Kiszyniowie, a na scenie - barwy narodowe, wokalistka Aliona Moon w oryginalnym stroju ze swojego występu na Eurowizji 2013 i naszyta na strój liczba 373, czyli numer kierunkowy do Mołdawii. "Moldova is on duty!" - z pewnością jeden z najbardziej energicznych występów finału, z szansami na duże poparcie widzów.
22:31
Dodatkowo: przypomnienie, że w listopadzie odbędzie się pierwsza edycja Eurowizji w wersji azjatyckiej. Miastem-gospodarzem został Bangkok!
22:31
Po występie Francji - przypomnienie zwycięstwa tego kraju na ubiegłorocznej Eurowizji Junior. Dla fanów dziecięcej wersji konkursu niespodzianka: Lou Deleuze znajduje się na widowni w Wiedniu i wspiera artystów. Ostatnio zaśpiewała w polskim "The Voice Kids" i opowiedziała Esce o swoich planach.
22:26
15. Francja - Monroe - "Regarde!"
Po brytyjskiej imprezie - francuski musical? Teatralna propozycja 17-letniej Monroe przypomina nieco koncerty hiszpańskiej gwiazdy Rosalii, ale ma w sobie więcej opery, którą reprezentantka Francji pasjonuje się od dawna. Co ciekawe, urodziła się w amerykańskim stanie Utah, dlatego poza typowo francuskimi brzmieniami lubi też amerykański klimat. Na scenie - tancerze, dym i klimatyczne światła. Operowy krążek Monroe trafił na sam szczyt wydawnictw klasycznych we Francji. To również najmłodsza uczestniczka Eurowizji 2026 i dla niektórych fanów - kandydatka do odebrania trofeum.
22:25
Przed nami Francja, a dla zagorzałych fanów ESC - wspomniany komunikat z belgijskiej telewizji:
Za nami już połowa stawki! Czy słyszeliśmy już zwycięzcę? Czas pokaże
14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins zwei drei"
Odliczanie po niemiecku, brytyjski slang i tańczące komputery? Dlaczego nie! Po latach bezpiecznego popu ekipa BBC z czymś na pograniczu elektroniki i eurowizyjnego "joke entry". 37-letni Sam Bartle niedawno został tatą i jest znany z tworzenia muzyki przy pomocy urządzeń analogowych lub sprzętów domowego użytku. Zapowiedział już z humorem, że jeśli trzeci raz z rzędu brytyjski utwór nie dostanie punktów od widzów, pokaże się w kraju w koszulce "Look Mum No Points".
22:17
13. Chorwacja - Lelek - "Andromeda"
Formacja łącząca chorwackie tradycje z popem wygrała preselekcje za drugim podejściem. Utwór "Andromeda" odnosi się do prześladowań chrześcijańskich kobiet w czasach osmańskich. Na scenie - etnicznie, dramatycznie i mrocznie, ale z niewątpliwie wyjątkowym klimatem. Jedna z członkiń grupy przypomina fanom... Martę Nawrocką.
22:13
12. Bułgaria - DARA - "Bangaranga"
Czarny koń? Bułgarska gwiazda popu po wieloletnich przygotowaniach postanowiła zawalczyć o sukces i najwyraźniej dopnie celu. Po półfinale propozycja inspirowana tradycjami bułgarskich wsi wysoko poszybowała na platformach streamingowych czy w zakładach bukmacherskich. Pochodząca z Warny artystka stała na podium "X-Factora" i "Tańca z gwiazdami".
22:08
11. Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads"
W 100% czeska kompozycja i realizacja lustrzanego występu w finale Eurowizji walczy o znakomity rezultat. Daniel Žižka ma 23 lata i dopiero stawia swoje pierwsze kroki w branży artystycznej. Artysta kształci się w tym kierunku na uczelni wyższej, jak i gra w teatrze. W trakcie występu problemy z kamerą, która na chwilę "zacięła" obraz. Zobaczymy, czy będzie powtórka tego spektaklu.
22:05
10. Malta - Aidan - "Bella"
Czas na weterana. 26-letni Aidan Cassar kilka razy przegrał preselekcje do Eurowizji Junior i Eurowizji, ale w końcu się udało. Romantyczna "Bella" to pierwszy utwór z językiem maltańskim w tekście, który słyszymy w konkursie od 2000 roku. Malta nie ukrywa chrapki na wygraną, na którą czeka najdłużej - od 1971 roku. Zobaczymy, czy kampania promocyjna Aidana się opłaci, ale tak czy siak - w październiku na Malcie zobaczymy kolejną edycję Eurowizji Junior.
21:59
Po występie Delty największa jak dotąd wrzawa widowni, ale teraz propozycja z całkiem innej parafii!
09. Serbia - Lavina - "Kraj mene"
Młodziutki zespół wykonujący progresywny rock zdeklasował rywali w preselekcjach i choć ma doświadczenie festiwalowe, Eurowizja to dla nich największe jak dotąd przedsięwzięcie. Po ubiegłorocznej porażce Serbia liczy na to, że ciężkie brzmienie zagwarantuje jej sukces". Tytuł utworu tłumaczymy na "obok mnie".
21:54
08. Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"
Australia zadebiutowała jako gość specjalny jubileuszu 60-lecia w Wiedniu. Teraz wraca na tę scenę z jedną z największych gwiazd swojej muzyki popularnej - Deltą Goodrem. "Eclipse" należy do faworytów. Jak artystka zdradziła w rozmowie z Eską, wierzy, że czuwa nad nią jej zmarła przyjaciółka - Olivia Newton-John, również gwiazda Eurowizji.
21:51
Czas na wstawkę "Professor Eurovision" z Victorią Swarovski - o "najlepszej piosence w historii Eurowizji". Jak ją wybrać? Prowadząca przedstawia widzom ciekawostki o rekordowych wynikach w głosowaniu oraz sprzedaży komercyjnej. Który hit sprzedał się w największym nakładzie? To "Volare" z 1958 roku!
21:45
07. Ukraina - Leléka - "Ridnym"
Ukraińska ballada standardowo na wysokim poziomie artystycznym. Wiktoria Leleka zdobyła muzyczne doświadczenie w ojczystym kraju, jednak od lat mieszka w Niemczech. Pełne emocji "Ridnym" to utwór o więzi z własnymi korzeniami i tradycjami przodków. Na scenie tradycyjna ukraińska harfa i zjawiskowa gra świateł.
21:44
06. Grecja - Akylas - "Ferto"
Cytując Artura Orzecha, "proszę nie mrugać". Jeden z najbardziej skomplikowanych technicznie występów łączy w sobie ekstrawaganckie stroje, greckie tradycje i grę komputerową, ale wszystko z głębokim przesłaniem. "Ferto" mówi o konsumpcjonizmie i doświadczeniach artysty, który dorastał w trudnej sytuacji finansowej. Dziś dedykuje swój utwór o bogactwie mamie, z którą jest blisko związany. FERTO MU, FERTO MU, FERTO MU - jeden z faworytów i ogromna nadzieja Greków na drugie w historii zwyciętwo.
21:39
05. Albania - Alis - "Nân"
Choć w języku narodowym, to z napisami po angielsku. Albański utwór i występ poświęcony mamie porusza wiele osób, zwłaszcza tych doświadczonych opuszczeniem rodzinnego domu oraz emigracją - co jest tematem bliskim licznym Albańczykom. 24-letni Alis Kallaçi wygrał albańskiego "X-Factora" i fanom Eurowizji kojarzy się nieco z Michałem Szpakiem.
21:33
04. Belgia Essyla - "Dancing on the ice"
Na scenie 30-letnia Belgijka, uczestniczka "The Voice Belgique" - Essyla. Nieoficjalnie, wybrana po tym, jak z zaangażowania w Eurowizję wycofał się popularny Loïc Nottet - zdobywca 4. miejsca w Wiedniu w 2015 roku. Popowy numer "Dancing on the ice" to jedyny finalista, którego awansu nie przewidziały poprawnie zakłady bukmacherskie. Telewizja VRT, która będzie odpowiadać za występ Belgii za rok, zapowiedziała dziś swoją prawdopodobną rezygnację w razie braku głosowania nad dalszym udziałem Izraela w Eurowizji.
21:31
Tym razem bez słyszalnego buczenia i okrzyków. W pierwszym półfinale protestujących wyprowadzono z hali, a występ Izraela Europejska Unia Nadawców ocenzurowała, publikując w sieci zapis z próby.
03. Izrael - Noam Bettan - "Michelle"
Jako trzeci na scenie najbardziej kontrowersyjny uczestnik w tym roku. Popularny w swoim kraju Noam ma 28 lat i francuskie korzenie, a zatem popowy numer "Michelle" i po francusku, i po hebrajsku.
21:23
02. - Niemcy - Sarah Engels - "Fire"
Reprezentantką naszych sąsiadów zza Odry jest gwiazda popu, Sarah Engels. 33-latka cieszy się oddanym gronem fanów i sporymi sukcesami komercyjnymi. Tu z kolei podobieństwo w wyglądzie do naszej Roxie Węgiel, która była jurorką niemieckich preselekcji w tym roku! W myśl piosenki, występ pełen czerwieni i ognia. Niemal na pewno nie na wygraną, których Niemcy mają w dorobku tylko dwie (1982, 2010).
21:20
01. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
Stawkę otwiera tym razem jeden z faworytów fanów - reprezentant Danii. Po wcześniejszej, nieudanej próbie artysta trafił w końcu na Eurowizję z popowym numerem w języku narodowym. Co ciekawe, z wyglądu przypomina wielu internautom Janna, finalistę polskich preselekcji w 2023. To drugi awans Danii z rzędu. Kraj wygrał w latach 1963, 2000 i 2013.
21:17
GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Głosy SMS i online można oddawać przez cały czas trwania koncertu. Każdy może oddać maksymalnie 10 głosów z jednego urządzenia lub karty płatniczej.
21:12
Scenę przejmują prowadzący tegoroczny konkurs - Michael Ostrowski oraz popularna w Austrii prezenterka związana rodzinnie ze znaną marką jubilerską, Victoria Swarovski.
21:08
Za Alicję trzyma kciuki również Justyna Steczkowska. Nasza ubiegłoroczna reprezentantka ogląda transmisję z Wiednia, relacjonując to na żywo w swoich social mediach. Przypominamy, że "GAJA" wywalczyła siódmy wynik w międzynarodowym televotingu!
21:05
Artyści przechodzą ze swoimi flagami narodowymi w oprawie zapewnionej przez JJ-a i orkiestrę symfoniczną austriackiego radia publicznego. Alicja Szemplińska wyjdzie na scenę, zgodnie z przydzieloną jej pozycją startową, jako osiemnasta.
21:03
Transmisję rozpoczyna motyw łódki - stale towarzyszący JJ-owi podczas jego zwycięskiej przygody z Eurowizją w zeszłym roku. Artysta otwiera Wielki Finał, prezentując swój wokalny talent i wyjątkowe połączenie klasycznego wykształcenia muzycznego z największym telewizyjnym show świata.
20:59
Już za minutkę zaczynamy! Wiedeń jest gospodarzem Eurowizji po raz trzeci: w 1967 roku ugościł ostatnią edycję transmitowaną wyłącznie w wersji czarno-białej, a w roku 2015 był gospodarzem poprzedniego jubileuszu, czyli 60-lecia.
20:32
Niespełna pół godziny dzieli nas od początku show! Gotowi? Na scenie zaprezentuje się 25 finalistów, ale to nie jedyne muzyczne wrażenia tego wieczoru. Tegoroczny finał rozpocznie się tradycyjną Paradą Flag, której motywem przewodnim jest połączenie wiedeńskiej klasyki z nowoczesnością...
20:05
Wielki Finał jubileuszowej Eurowizji rozpocznie się o 21:00. Zapraszamy do śledzenia transmisji razem z nami.
Gospodarzem jest austriacka telewizja ORF, której reprezentant - śpiewak Opery Narodowej w Wiedniu, JJ, z utworem "Wasted Love", zwyciężył ubiegłoroczny finał w Bazylei.