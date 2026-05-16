Eurowizja 2026 - finał NA ŻYWO - relacja. Kto wygra w Wiedniu?

23. Norwegia - Jonas Lovv - "Ya ya ya"

Znany z "The Voice" rockman pokonał w preselekcjach Alexandra Rybaka, zwycięzcę Eurowizji 2009. Nieco hipsterska propozycja z Norwegii nie przerwała jej 9-letniej passy awansowania do finału. Kilka dni temu Jonas musiał przejść zabieg strun głosowych z powodu poważnej infekcji, co, niestety, słychać w występie w Wiedniu. Organizatorzy poprosili go też, by występ był "mniej seksowny".

Tymczasem organizatorzy pokazali, jak Wiedeń bawi się w okresie Eurowizji, oraz pojawiła się informacja, że Czechy otrzymały ofertę powtórki swojego występu.