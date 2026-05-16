Mata jest zakochany. Ukochana wspierała go za kulisami koncertu

Michał Matczak odnosi obecnie spektakularne sukcesy. Zaledwie w sobotę, 16 maja, o godzinie 1:00 w nocy, do serwisów streamingowych trafił jego najnowszy, trzypłytowy album zatytułowany "#MATA2040". Najmłodszy artysta w historii, który zdołał zapełnić PGE Narodowy, zapowiedział ten materiał na żywo, podczas swojego wyprzedanego widowiska "the best of". Na scenie u boku artysty wystąpiła plejada polskich gwiazd, w tym Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel oraz Skolim. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia na zapleczu kibicowała mu jego sympatia, Natalia.

Kim jest ukochana Maty?

Relacja Michała i Natalii Wencel trwa już od dłuższego czasu, a ich pierwsze wspólne fotografie ujrzały światło dzienne w lutym 2024 roku. Wtedy to artysta bawił się razem ze swoją partnerką na jej studniówce. Dziewczyna opublikowała wówczas w mediach społecznościowych serię zdjęć z fotobudki, uwieczniających ich czułe uściski oraz pocałunki. Teraz partnerka popularnego rapera ponownie podzieliła się z fanami romantycznymi ujęciami, tym razem prosto z zaplecza wielkiego koncertu na warszawskim stadionie.

Dziewczyna Maty na PGE Narodowym

Podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych występów na PGE Narodowym, twórca hitów miał wokół siebie nie tylko znajomych ze świata show-biznesu, ale przede wszystkim swoją partnerkę. Natalia wrzuciła na swój profil na TikToku dwa krótkie filmy z piątkowego spektaklu. Pierwsze z nich, nagrane z perspektywy trybun, podpisała krótkim wyznaniem "love him". Drugie wideo zrealizowano za kulisami, bezpośrednio na płycie stadionu, gdzie para nie szczędziła sobie publicznie czułości. Pod postami natychmiast posypała się lawina pozytywnych komentarzy od zachwyconych internautów.

"- uwielbiam jak piękni ludzie są razem; ale wy do siebie pasujecie - czytamy."

Opublikowane nagranie cieszy się ogromną popularnością i zebrało już prawie dwieście pięćdziesiąt tysięcy polubień w aplikacji!

