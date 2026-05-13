Eurowizję 2025 wygrał JJ z Austrii. Pamiętacie ten spektakularny triumf?

Zwycięstwo JJ z Austrii podczas Eurowizji 2025 w Szwajcarii
69. edycja tego najpopularniejszego na świecie muzycznego widowiska miała swój wielki finał 17 maja 2025 roku w nowoczesnym kompleksie St. Jakobshalle w szwajcarskiej Bazylei. Szwajcarzy zawdzięczali organizację Eurowizji głośnemu sukcesowi Nemo z poprzedniego sezonu. Tamtego wieczoru najwyższe europejskie laury powędrowały do austriackiego wokalisty ukrywającego się pod pseudonimem JJ, który fenomenalnie zaprezentował kompozycję „Wasted Love”. Zwycięzca zgromadził w ostatecznym rozrachunku 436 punktów, z czego 258 not przyznali mu profesjonalni jurorzy, a pozostałe 178 oczek dorzucili zachwyceni widzowie przed telewizorami.
Pełne wyniki Eurowizji 2025. Tabela punktacyjna ujawnia wszystkie detale
Końcowe zestawienie finałowej rywalizacji podczas zeszłorocznego festiwalu doskonale odzwierciedlało europejskie gusta muzyczne. Szczegółowa klasyfikacja wszystkich uczestniczących państw prezentowała się następująco:
- Austria - JJ - "Wasted Love" – 436 pkt.
- Izrael - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"– 357 pkt.
- Estonia - Tommy Cash - "Espresso Macchiato" – 356 pkt.
- Szwecja - KAJ - "Bara Bada Bastu" - 321 pkt.
- Włochy - Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro" - 256 pkt.
- Grecja - Klavdia - "Asteromata" – 231 pkt.
- Francja - Louane - "Maman" – 230 pkt.
- Albania - Shkodra Elektronike - "Zjerm" – 218 pkt.
- Ukraina - Ziferblat - "Bird of Pray" – 218 pkt.
- Szwajcaria - Zoë Më - "Voyage" – 214 pkt.
- Finlandia - Erika Vikman - "Ich Komme" – 196 pkt.
- Holandia - Claude - "C'est La Vie" – 175 pkt.
- Łotwa - Tautumeitas - "Bur Man Laimi" – 151 pkt.
- Polska - Justyna Steczkowska - "Gaja" – 156 pkt.
- Niemcy - Abor i Tynna - "Baller" – 151 pkt.
- Litwa - Katarsis - "Tavo Akys" – 96 pkt.
- Malta - Miriana Conte - "Kant" – 91 pkt.
- Norwegia - Kyle Alessandro - "Lighter" – 89 pkt.
- Wielka Brytania - Remember Monday - "What The Hell Just Happened?" – 89 pkt.
- Armenia - Parg - "Survivor" – 72 pkt.
- Portugalia - Napa - "Deslocado" – 50 pkt.
- Luksemburg - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" – 47 pkt.
- Dania - Sissal - "Hallucination" – 47 pkt.
- Hiszpania - Melody - "Esa Diva" – 37 pkt.
- Islandia - Væb - "Róa" – 33 pkt.
- San Marino - Gabry Ponte - "Tutta L'Italia" – 27 pkt.