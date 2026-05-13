Niespodziewane zamknięcie przejść granicznych! Słowacja reaguje na rosyjski atak

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-05-13 17:23

Alarm przy granicy ze Słowacją! Słowackie służby nagle zamknęły przejścia graniczne z Ukrainą i apelują do mieszkańców o ostrożność. Powodem mają być względy bezpieczeństwa po doniesieniach o rosyjskim ataku na ukraiński Użhorod — miasto położone tuż przy granicy ze Słowacją. Na razie nie wiadomo, kiedy przejścia zostaną ponownie otwarte. Szczegółu poniżej.

Kontrola graniczna między Słowacją a Ukrainą

i

Autor: Lennystan/ Shutterstock
  • W obliczu pilnych względów bezpieczeństwa, Słowacja podjęła bezprecedensową decyzję o natychmiastowym zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Ukrainą.
  • Za decyzją Słowackiej Administracji Finansowej stoi rosyjski atak na Użhorod, miasto położone tuż przy granicy, co wywołało alarm w regionie.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Słowacja zamyka granicę z Ukrainą. Powodem względy bezpieczeństwa i rosyjski atak

Słowacka Administracja Finansowa, nadzorująca służbę celną, poinformowała w środę, 13 maja o czasowym zamknięciu przejść granicznych z Ukrainą. Jak przekazał rzecznik instytucji David Kovacz, ograniczenia będą obowiązywać do odwołania, a decyzję podjęto z powodów bezpieczeństwa.

- Administracja finansowa zaleca obywatelom, aby sprawdzali aktualne informacje i respektowali polecenia celników oraz policjantów. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - powiedział David Kovacz.

Według informacji podawanych przez słowackie media, które powołują się na ukraiński portal RBK-Ukraina, rosyjskie wojska miały zaatakować w środę, 13 maja między innymi Użhorod. Miasto znajduje się tuż przy granicy ze Słowacją.

Przeczytaj także:
Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych. Zaczął mówić o zamachu na Jana Pawła II
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
OSTRO! Dziemianowicz-Bąk UDERZA w Trzaskowskiego: "Stał okrakiem!". Poszło o ważną ustawę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki