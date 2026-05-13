Niespodziewane zamknięcie przejść granicznych! Słowacja reaguje na rosyjski atak

W obliczu pilnych względów bezpieczeństwa, Słowacja podjęła bezprecedensową decyzję o natychmiastowym zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Ukrainą.

Za decyzją Słowackiej Administracji Finansowej stoi rosyjski atak na Użhorod, miasto położone tuż przy granicy, co wywołało alarm w regionie.

Słowacja zamyka granicę z Ukrainą. Powodem względy bezpieczeństwa i rosyjski atak

Słowacka Administracja Finansowa, nadzorująca służbę celną, poinformowała w środę, 13 maja o czasowym zamknięciu przejść granicznych z Ukrainą. Jak przekazał rzecznik instytucji David Kovacz, ograniczenia będą obowiązywać do odwołania, a decyzję podjęto z powodów bezpieczeństwa.

- Administracja finansowa zaleca obywatelom, aby sprawdzali aktualne informacje i respektowali polecenia celników oraz policjantów. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - powiedział David Kovacz.

Według informacji podawanych przez słowackie media, które powołują się na ukraiński portal RBK-Ukraina, rosyjskie wojska miały zaatakować w środę, 13 maja między innymi Użhorod. Miasto znajduje się tuż przy granicy ze Słowacją.

