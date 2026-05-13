Słoń wpadł w szał w świątyni! Ofiara i zniszczenia, jest wideo

Zofia Dąbrowska
2026-05-13 12:39

Groźny incydent podczas świątynnego festiwalu w Indiach. Rozwścieczony słoń zaczął demolować wszystko wokół, a nagrania z miejsca zdarzenia obiegły internet. Zwierzę przewróciło i zniszczyło samochód osobowy, używając do tego kłów i ogromnej siły. Wcześniej tego samego dnia zginął 34-letni mężczyzna, który transportował słonia na uroczystość.

Rozwścieczony słoń demolował wszystko wokół podczas uroczystości w świątyni! Do zdarzenia doszło w stanie Kerala na południu Indii. Słoń został przyprowadzony na lokalny festiwal świątynny. Takie wydarzenia są bardzo popularne w tej części kraju. Zwierzę nagle wpadło w szał i zaczęło atakować wszystko wokół. Na nagraniach widać, jak słoń przewraca samochód i wbija w niego kły. Auto zostało kompletnie zniszczone. To nie pierwszy taki przypadek w Indiach w ostatnich latach. W 2023 roku podczas festiwalu w Kerali rozwścieczony słoń stratował kilka osób i wywołał panikę wśród tłumu. W innym zdarzeniu w stanie Assam dziki słoń zaatakował mieszkańców wioski i zabił kobietę pracującą w polu. Regularnie dochodzi też do ataków na rolników i kierowców w pobliżu lasów, gdzie słonie wychodzą na drogi i do osiedli. Według indyjskich danych co roku w starciach ze słoniami giną setki ludzi.

W Indiach słonie od lat są wykorzystywane podczas religijnych uroczystości, szczególnie w Kerali

W Kerali ofiarą był 34-letni mężczyzna, który wcześniej transportował zwierzę na miejsce festiwalu. Media podają, że zginął jeszcze przed tym, jak słoń zdemolował samochód. Szczegóły tego wydarzenia nie zostały dokładnie opisane, ale lokalne służby potwierdziły zgon. Po ataku na miejscu wybuchła panika. Ludzie uciekali w różnych kierunkach, próbując schować się przed rozwścieczonym zwierzęciem. Organizatorzy oraz opiekunowie słonia starali się odzyskać nad nim kontrolę. W Indiach słonie od lat są wykorzystywane podczas religijnych uroczystości, szczególnie w Kerali. Zwierzęta bywają dekorowane i prowadzone w procesjach przy głośnej muzyce, tłumach ludzi i fajerwerkach. To wszystko może wywoływać u słoni ogromny stres i prowadzić do agresji.

SŁOŃ
INDIE