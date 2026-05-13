Rod Stewart powiedział to o Trumpie do króla! Rubaszne słowa

Rod Stewart uderzył w Trumpa podczas spotkania z królem Karolem III. Padło mocne słowo

Rod Stewart zaatakował Donalda Trumpa! Do niecodziennej sytuacji doszło podczas uroczystego wydarzenia w londyńskiej Royal Albert Hall. W poniedziałek odbyły się tam obchody 50-lecia działalności fundacji King’s Trust, założonej przez króla Karola III jeszcze w czasach, gdy był księciem Karolem. W wydarzeniu uczestniczyły gwiazdy muzyki, filmu i telewizji. Na miejscu pojawili się między innymi Rod Stewart, Ronnie Wood z The Rolling Stones, George Clooney, Benedict Cumberbatch czy Idris Elba. Największe emocje wywołała jednak rozmowa Roda Stewarta z królem. Według brytyjskich mediów wokalista podczas krótkiego spotkania zwrócił się do monarchy słowami: "You were superb, absolutely superb, put that little ratbag in his place", co można przetłumaczyć jako: "Absolutnie wspaniale ustawił pan tego podłego człowieczka do pionu" – można przetłumaczyć jego słowa. Co na to król?

Na filmie, który pojawił się w mediach społecznościowych widać króla Karola III stojącego tyłem do osoby nagrywającej i przodem do Roda Stewarta. Monarcha najwyraźniej roześmiał się, gdy usłyszał słowa piosenkarza, coś też odpowiedział, ale nie wiadomo, co takiego. Po rozmowie z królem wokalista zwrócił się jeszcze do królowej Kamili. – Właśnie gratulowałem pani mężowi wspaniałego występu w Ameryce. Był świetny, odważny i można być z niego dumnym – powiedział. Kilka tygodni wcześniej Karol III i królowa Kamila odbyli oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przez cztery dni spotykali się z Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią. Podczas przemówienia w amerykańskim Kongresie brytyjski monarcha poruszył m.in. tematy dotyczące NATO i Ukrainy. Komentowano słowa Karola III podczas uroczystej kolacji. Król zażartował wtedy do gospodarzy: "Gdyby nie my, mówilibyście dziś po francusku". Była to aluzja do historii i dawnych konfliktów między Wielką Brytanią a Francją o wpływy w Ameryce Północnej.

Rod Stewart calls Trump a “rat bag” and tells King Charles “you put that little rat bag in his place.” pic.twitter.com/5QzWowsvd3— распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 12, 2026

