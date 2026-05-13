Podejrzenie zakażeń hantawirusem we Włoszech. Dwa podejrzane przypadeki

Podejrzenie hantawirusa we Włoszech. Trwają badania dwóch osób

Ministerstwo Zdrowia we Włoszech wydało komunikat o możliwej obecności hantawirusa w tym kraju. Analizowane są próbki pobrane od dwójki pacjentów: obywatelki Argentyny i młodego mężczyzny z Kalabrii. Kobieta trafiła do sycylijskiego szpitala z objawami przypominającymi zapalenie płuc, a wcześniej w swoim kraju przebywała w rejonach występowania tego groźnego patogenu. Argentyńska turystka dotarła do Włoch 30 kwietnia lotem z Buenos Aires do Rzymu i rozpoczęła zwiedzanie Sycylii. Miejscowe służby sanitarne skierowały pobrane od niej próbki do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani. Pod ten sam adres trafiły próbki 25-letniego Kalabryjczyka, który wcześniej miał przelotny kontakt z Holenderką, zmarłą później na skutek zakażenia hantawirusem.

Włoskie ministerstwo poinformowało też o namierzeniu w Mediolanie turysty z Wielkiej Brytanii. Trafił na kwarantannę, bo podróżował tym samym samolotem co zakażona kobieta. Prewencyjnie hospitalizowano też osobę, która towarzyszyła Brytyjczykowi w podróży.

Jakie są objawy hantawirusa? Przypominają zwykłą grypę

Hantawirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Wnika do ludzkiego organizmu zazwyczaj poprzez kontakt z zanieczyszczonym moczem, kałem lub śliną zwierząt. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że w sporadycznych przypadkach wirus potrafi przenosić się bezpośrednio między ludźmi. Pierwsze symptomy dają o sobie znać w czasie od tygodnia do dwóch miesięcy od momentu zakażenia i przypominają grypę. Pacjenci uskarżają się na podwyższoną temperaturę ciała, ból mięśni, osłabienie, trudności z oddychaniem. Ogniska zakażeń powiązane są ze statkiem MV Hondius, który płynął z Argentyny i dotarł na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. Według raportów WHO liczba oficjalnie potwierdzonych zachorowań wzrosła do dziewięciu.

Italy tests two people for hantavirus amid quarantine measures https://t.co/xCpnuLrZV2— Reuters (@Reuters) May 13, 2026

