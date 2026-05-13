Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych. Zaczął mówić o zamachu na Jana Pawła II

Leon XIV przypomniał o zamachu na Jana Pawła II. „Powierzamy Maryi wołanie o pokój”

Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV nawiązał do jednej z najbardziej dramatycznych chwil w historii Kościoła katolickiego. Przypomniał, że dokładnie 45 lat temu doszło do zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież Polak został postrzelony na placu Świętego Piotra przez tureckiego terrorystę Mehmeta Alego Agcę. Jan Paweł II został ciężko ranny, ale przeżył zamach po wielogodzinnej operacji. Leon XIV przypomniał o tej rocznicy podczas spotkania z tysiącami wiernych zgromadzonych w Watykanie. – Dziś wspominamy Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia, 45 lat temu dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II i dlatego dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Maryi Pannie – powiedział papież po angielsku. Jeszcze przed rozpoczęciem audiencji Leon XIV zatrzymał się przy miejscu zamachu na placu Świętego Piotra. Znajduje się tam marmurowa tablica przypominająca wydarzenia z 13 maja 1981 roku.

Data zamachu nie była przypadkowa. Tego samego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Jan Paweł II przez całe życie podkreślał, że wierzy, iż ocalał dzięki jej opiece. Po zamachu papież przekazał kulę, która go raniła, do sanktuarium w Fatimie w Portugalii. Została ona umieszczona w koronie figury Matki Bożej. Leon XIV podczas środowej audiencji dużo mówił właśnie o Fatimie i modlitwie o pokój. Zwracając się po portugalsku do wiernych przypomniał, że w sanktuarium fatimskim zgromadzili się pielgrzymi z całego świata. – Ich obecność jest znakiem potrzeby pocieszenia, jedności i nadziei ludzi naszych czasów – podkreślił papież. Dodał także, że świat bardzo potrzebuje dziś pokoju. – Powierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi wołanie o pokój i zgodę, które wznosi się ze wszystkich stron świata, zwłaszcza od narodów dotkniętych wojną – powiedział Leon XIV.

Leon XIV zwrócił się również bezpośrednio do Polaków obecnych na placu Świętego Piotra

Papież zwrócił się również bezpośrednio do Polaków obecnych na placu Świętego Piotra. Przypomniał, że w maju wiele dzieci w Polsce przystępuje do pierwszej komunii świętej oraz wcześniej po raz pierwszy korzysta z sakramentu spowiedzi. – Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych – zaznaczył. Na zakończenie Leon XIV zachęcił wiernych do modlitwy za dzieci i młodzież oraz do wzywania opieki Maryi, którą – jak przypomniał – Polacy szczególnie czczą między innymi śpiewając Litanię Loretańską.

As Pope Leo passed through the crowds in the popemobile ahead of the General Audience, he stopped and knelt at the spot where, 45 years ago, on May 13, 1981, #JohnPaulII was shot. pic.twitter.com/Lh2jMo8pTj— Vatican News (@VaticanNews) May 13, 2026