Generał Jerzy Jankowski zmarł nagle 11 maja w Brzesku po zasłabnięciu na chodniku; nieoficjalną przyczyną śmierci był zawał lub udar.

Jankowski, który w przeszłości pełnił funkcje w NATO i jako attaché wojskowy, kilka lat temu został ponownie powołany do służby decyzją ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W ostatnich latach aktywnie angażował się w życie lokalne Czchowa, tworząc park militarny z czołgiem i przewodząc Czchowskiej Gminnej Wspólnocie Inicjatyw Obywatelskich, a tuż przed śmiercią organizował uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Nie żyje generał Jerzy Jankowski. Wojskowy zmarł nagle po zasłabnięciu na chodniku

Nagle i niespodziewanie zmarł gen. Jerzy Jankowski. W swojej karierze pracował on w strukturach Wojska Polskiego oraz NATO. Jak opisuje portal Sądeczanin.info, w poniedziałek (11 maja) wojskowy nagle zasłabł po wyjściu z lokalu gastronomicznego w Brzesku. Najpierw próbowała mu pomóc przypadkowa kobieta będąca świadkiem zdarzenia, później reanimacja była kontynuowana przez załogę karetki pogotowia. Niestety nie udało się zapobiec najgorszemu. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że generał stracił życie z powodu zawału serca, bądź udaru.

W ostatnich latach swojego życia generał Jankowski mocno zaangażował się w sprawy lokalnej społeczności. Był radnym, a także inicjatorem Czchowskiej Gminnej Wspólnoty Inicjatyw Obywatelskich – oddolnego ruchu społecznego, który stawiał sobie za cel aktywną partycypację w życiu publicznym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 14 maja w Czchowie. O 14.30 w miejscowym kościele parafialnym rozpocznie się różaniec, a o 15.00 sprawowana będzie msza święta. Po jej zakończeniu nastąpi pochówek.

Spór generała z burmistrzem. Czy emocje wzięły górę?

Zaledwie dwa dni przed tragiczną śmiercią - 9 maja, generał Jerzy Jankowski był głównym organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom jednostki „Skorpion”. W trakcie uroczystości zauważalna była nieobecność części lokalnych władz, w tym burmistrza.

- W sobotę, 9 maja 2026 r., na terenie Gminy Czchów odbyło się odsłonięcie „obelisku” poświęconego żołnierzom jednostek pancernych „Skorpion”. W związku z pojawiającymi się pytaniami czuję się zobowiązany do przedstawienia Mieszkańcom rzetelnego wyjaśnienia dotyczącego tej sprawy. Gmina Czchów procedowała uzyskanie zgód na usytuowanie masztów, tablic informacyjnych oraz kamiennego „obelisku” przy czołgu. Decyzją Starostwa Powiatowego w Brzesku maszty zostały wyłączone z postępowania administracyjnego, ponieważ dla konstrukcji o wysokości do 6 metrów nie jest wymagane odrębne pozwolenie. Zgoda została natomiast wydana na montaż tablic informacyjnych. W przypadku kamiennego obelisku wydano decyzję odmowną, gdyż jego posadowienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Prezes Stowarzyszenia Czchowska Gminna Wspólnota Inicjatyw Obywatelskich został poinformowany o tej decyzji, jednak mimo to nie zastosowano się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i obelisk został ustawiony obok czołgu. W konsekwencji uroczystość odbyła się w okolicznościach związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszył kontekst wypowiedzi radnego Jerzego Jankowskiego podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej, kiedy padły słowa: „…ja będę wnioskował i będę bardzo mocno pisał o tym w Internecie, żeby spalić ten sztandar i usunąć go z tego przybytku, którym jest szkoła czy OSP…”. Słowa te, odnoszące się do palenia sztandarów w kontekście niepojawienia się ich na uroczystości odsłonięcia obelisku, należy uznać za niedopuszczalne i skandaliczne. Do chwili obecnej nie doczekały się one ani przeprosin, ani jednoznacznego odcięcia się od nich przez Stowarzyszenie organizujące wydarzenie. Burmistrz Czchowa jako organ odpowiedzialny za przestrzeganie prawa oraz dbałość o porządek publiczny, nie może swoim udziałem legitymizować działań prowadzonych z pominięciem obowiązujących procedur ani akceptować wypowiedzi nawołujących do bezczeszczenia sztandarów szkół i jednostek OSP - wyjaśniał burmistrz Czchowa Krzysztof Szot.

W odpowiedzi gen. Jankowski zamieścił własne oświadczenie, odnosząc się do zarzutów burmistrza. Był to ostatni wpis umieszczony w mediach społecznościowych przez wojskowego:

- Szanowny Panię Burmistrzu, Pańskie oświadczenie jest haniebne!!! Trzeba było być obecnym podczas wczorajszej uroczystości, a nie dywersyfikować tego patriotycznego przedsięwzięcia. Ponadto, proszę nie stulać teraz ludziom bajek i nie usprawiedliwiać siebie i czegoś czego usprawiedliwić się nie da! Pan dobrze wie, że w sierpniu lub wrześniu ubiegłego roku zawarł Pan porozumienie z prezesem Stowarzyszenia Czchowska Gminna Wspólnota Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie którego kierowany przez Pana Urząd miał czas na zdobycie wszelkich pozwoleń. Oczywiście, jak Pan podjął działania w połowie kwietnia br., to trudno, aby zdążyć z uzyskaniem dokumentacji … . Dziś Pan śmie zarzucać naruszenie przepisów prawa budowlanego w stosunku do posadowienia kamienia niezwiązanego trwale z podłożem? A co Pan robił przez te wszystkie 9 miesięcy? Dlaczego Pan nie uzyskał wymaganych prawem pozwoleń? O ile rzeczywiście takie pozwolenia były wymagane jako, że kamień ten powinien być traktowany jako dekoracyjny, gdyż powala na przepuszczalność wody, jako że nie stoi np. na płycie betonowej. Zarówno powyższe, jak i brak Pańskiej obecności podczas tej uroczystości całkowicie Pana dyskredytuje (...) Przeinaczanie kontekstu mojej wypowiedzi z ostatniej sesji Rady Miejskiej i sugerowanie jakobym namawiał do bezczeszczenia (spalenia) sztandarów jest działaniem nikczemnym..

