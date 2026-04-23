Wstrząs w samorządzie. Tej dymisji nikt się nie spodziewał

Adrian Teliszewski
2026-04-23 12:26

Zaskakująca zmiana w tarnowskim samorządzie. Małgorzata Mękal złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej rady miejskiej, równocześnie zachowując mandat radnej. Jako powód swojej decyzji wskazała przyczyny osobiste, o których nie chciała szerzej mówić. Jej następca ma zostać wybrany jeszcze na dzisiejszej (23 kwietnia) sesji rady miasta.

  • Małgorzata Mękal zrezygnowała z funkcji przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie, zachowując mandat radnej.
  • Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste, których nie ujawniono.
  • Nowy przewodniczący rady miasta zostanie wybrany 23 kwietnia podczas sesji.

Rezygnacja przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie

Małgorzata Mękal nieoczekiwanie złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej rady miasta, równocześnie postanowiła pozostać w składzie rady miejskiej. W przypadku rezygnacji również z tej funkcji, jej miejsce w Sali Lustrzanej zająłby Marek Ciesielczyk, który w wyborach samorządowych 2024 r. uzyskał kolejny wynik w okręgu nr 3 na liście Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczącą tarnowskiej rady miejskiej Małgorzata Mękal została w maju 2024 r. Jej kandydaturę poparło wówczas 15 radnych. Miała jednego kontrkandydata - Mirosława Biedronia z PiS, który otrzymał poparcie 8 radnych.

Kto nowym przewodniczącym rady miejskiej w Tarnowie?

Nazwisko nowego przewodniczącego rady miejskiej w Tarnowie ma być znane jeszcze w czwartek, 23 kwietnia. Punkt dotyczący wyboru szefa rady został wprowadzony do programu dzisiejszej sesji. Wcześniej radni muszą jeszcze oficjalnie przyjąć rezygnację Małgorzaty Mękal.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wybór przewodniczącego rady dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Rada Miasta Tarnowa liczy 23 osoby. Kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości liczą po 8 członków. Związane z prezydentem Kwaśnym Nasze Miasto Tarnów ma 5 radnych, a skład rady uzupełniają członkowie koła Tak dla Tarnowa: Ryszard Żądło i Krzysztof Rodak.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

