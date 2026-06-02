Historyczny sukces Tarnowa. Restauracja Aurora trafiła do przewodnika Michelin

Restauracja Aurora została pierwszym lokalem z Tarnowa wyróżnionym przez Michelin.Inspektorzy odwiedzali restaurację anonimowo co najmniej trzy razy.Oceniali nie tylko smak potraw, ale także stosunek jakości do ceny.Szef kuchni Grzegorz Lis podkreśla rolę całego zespołu w osiągnięciu sukcesu.

Podczas specjalnej gali przedstawiciele Aurory odebrali przyznane wyróżnienie. Choć nie jest to gwiazdka Michelin, restauratorzy nie kryją satysfakcji z osiągniętego rezultatu. – Chociaż nie jest to upragniona przez wszystkich szefów kuchni gwiazdka Michelin, to i tak jest to ogromny sukces – przekonuje szef kuchni Aurory – Grzegorz Lis.

Jak przyznaje, wiadomość o wyróżnieniu była dla całego zespołu dużym zaskoczeniem.

– Nie do końca do nas to dociera w ogóle, że dostaliśmy to wyróżnienie. Ciężka praca przede wszystkim. Musieliśmy naprawdę dużo poświęcić temu, żeby się udało nam to zrobić. Też do końca nie spodziewaliśmy się tego, no bo jednak ciężko jest o to, żeby w ogóle do nas przyszli przedstawiciele Michelin. Pierwszy raz w historii Polski teraz jest ogólnopolska gala, bo kiedyś było zawężone tylko do największych miast. Sama gwiazdka to jest coś, co każdy kucharz, szef kuchni chciałby mieć w swoim portfolio, ale myśmy dostali wyróżnienie i też się bardzo z tego cieszymy.

Anonimowe wizyty i wielomiesięczna ocena

Proces oceny restauracji przez Michelin jest owiany tajemnicą. Inspektorzy odwiedzają lokale anonimowo, nie informując wcześniej o swojej obecności. Jak relacjonuje Grzegorz Lis, restauracja Aurora była kontrolowana kilkukrotnie.

– Inspektorzy przychodzą anonimowo i przychodzą kilka razy do restauracji. Nikt nie jest w stanie odróżnić go od normalnego klienta. Wiedzą, jak się zachowywać, żeby ich lokalnie nie rozpoznał. Zgłaszają się do nas już po tym, jak inspektorzy pierwszy raz byli. Wtedy piszą, że jesteśmy na ich celowniku. Przynajmniej trzy razy u nas byli, oceniali nas od stycznia – relacjonuje Grzegorz Lis.

Podczas wizyt oceniane były nie tylko same dania. Znaczenie miały również sposób prowadzenia restauracji, jakość składników, powtarzalność serwowanych potraw oraz relacja jakości do ceny.

Pasja do gotowania od najmłodszych lat

Szef kuchni Aurory podkreśla, że zainteresowanie gastronomią towarzyszyło mu od dzieciństwa. Pierwsze doświadczenia zdobywał podczas przygotowywania posiłków w rodzinnym domu. Później zdecydował się na naukę zawodu, inspirując się swoją siostrą, która wcześniej wybrała tę ścieżkę kariery.

Dziś uważa, że za sukcesem restauracji stoi przede wszystkim praca całego zespołu. Wyróżnienie Michelin traktuje jako motywację do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu oferowanej kuchni.

Gwiazdka Michelin nadal pozostaje celem

Choć restauracja może już pochwalić się obecnością w przewodniku Michelin, jej szef nie ukrywa, że marzeniem pozostaje zdobycie gwiazdki. Jak podkreśla, jest to cel, o który warto walczyć.

Zdaniem Grzegorza Lisa rozszerzenie działalności Michelin na mniejsze ośrodki otworzyło nowe możliwości dla restauratorów spoza największych polskich miast. Dzięki temu lokale z takich miejsc jak Tarnów mogą skutecznie konkurować o uznanie najbardziej prestiżowego przewodnika gastronomicznego na świecie.

