Dramat przed szkołą niedaleko Tarnowa. 6-latek potrącony na pasach, lądował śmigłowiec LPR

Wypadek na przejściu dla pieszych w Siemiechowie

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, w okolicach godziny 13:00. Jak przekazali funkcjonariusze, tuż przed budynkiem szkoły w Siemiechowie kobieta kierująca citroenem uderzyła w sześcioletnie dziecko znajdujące się na oznakowanych pasach. Obecnie policjanci wciąż prowadzą czynności dochodzeniowe mające na celu wyjaśnienie, w jakich dokładnie okolicznościach chłopiec wszedł na jezdnię.

W jakim stanie jest 6-latek?

Po zgłoszeniu incydentu błyskawicznie zainterweniowały odpowiednie służby ratunkowe. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, aspirant Kamil Wójcik, poszkodowanego malucha przetransportowano do szpitala, aby poddać go kompleksowym badaniom kontrolnym.

- Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. Dlatego obligatoryjnie trzeba je hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca Citroenem była trzeźwa – poinformował w rozmowie z Radiem Eska asp. Kamil Wójcik.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 980

W szeroko zakrojoną akcję ratunkową zaangażowano wiele różnych jednostek. Okolice wypadku zabezpieczali policjanci, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, a także druhowie z OSP Siemiechów i Gromnik. Na miejsce wezwano również załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania służb wymusiły pewne komplikacje dla kierowców podróżujących drogą wojewódzką numer 980. Z doniesień mundurowych wynika, że ruch w tym rejonie odbywał się bez całkowitych blokad, jednak z zauważalnym spowolnieniem płynności.

