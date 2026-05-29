- Restauracja Aurora z Tarnowa została oficjalnie uwzględniona w prestiżowym przewodniku Michelin.
- Jest to pierwsza restauracja w historii Tarnowa, która otrzymała to wyróżnienie, co stanowi historyczny moment dla lokalnej gastronomii.
- Właściciele dziękują pracownikom, osobom budującym restaurację oraz gościom za przyczynienie się do tego sukcesu.
Tarnów w prestiżowym przewodniku. Restauracja Aurora podbiła serca inspektorów Michelin
To ogromny sukces! Tarnowska restauracja Aurora znalazła się w przewodniku Michelin. Lokal znajdujący się przy ulicy Czerwonej (Mościce) został przypisany do kategorii "kuchnia tradycyjna". Tym samym Aurora stała się pierwszą restauracją w Tarnowie, która może poszczycić się ekspozycją w przewodniku Michelin.
Co zjemy w Aurorze? Wśród zup znajdziemy japoński specjał - miso z marynowanym korzeniem lotosu, a także maltańską kusksu - zupę z bobem oraz kuskusem. Zwolennicy rodzimych smaków mogą skosztować kremu z młodej botwinki z prażonym słonecznikiem.
Wśród drugich dań, oprócz różnych wariantów burgerów, do wyboru mamy między innymi: stek wagyu, pierś z perliczki, kałamarnicę Humboldta, czy kalbsbutterschnitzel.
Słowa nie są w stanie opisać radości i dumy, które dzisiaj czujemy. Z ogromnym wzruszeniem i wypiekami na twarzach pragniemy ogłosić, że Restauracja Aurora została oficjalnie uwzględniona w legendarnym Przewodniku Michelin! To dla nas naprawdę wielkie, wręcz kosmiczne wyróżnienie. Coś, co jeszcze kilka lat temu było marzeniem, dziś stało się rzeczywistością. Jesteśmy dumni podwójnie, ponieważ Aurora jest PIERWSZĄ restauracją w historii Tarnowa, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie! To historyczny moment nie tylko dla nas, ale i dla całej gastronomii w naszym ukochanym mieście.
Ten sukces nie wydarzył się jednak sam. Na tę jedną linijkę w przewodniku pracował sztab wspaniałych ludzi.Chcemy z całego serca podziękować: Naszym Pracownikom – Wasza pasja, perfekcjonizm, nieprzespane godziny i serce wkładane w każdy talerz oraz każdy uśmiech na sali doprowadziły nas na kulinarny szczyt. Jesteście najlepsi! Wszystkim, którzy budowali Aurorę przez ostatnie parę lat – każdemu, kto dołożył choćby najmniejszą cegiełkę do rozwoju tego miejsca, wspierał nas w trudnych momentach i wierzył w naszą wizję od samego początku. I oczywiście dziękujemy Wam – naszym Gościom. Bez Waszego apetytu na dobrą kuchnię i Waszej obecności Aurora nie miałaby swojej duszy.
Obiecujemy, że nie zwalniamy tempa. To wyróżnienie to dla nas ogromny motywator, by karmić Was jeszcze piękniej i smaczniej.Świętujcie dziś razem z nami! Rezerwujcie stoliki i wpadajcie sprawdzić, jak smakuje jakość doceniona przez samego Michelina! - czytamy we wpisie restauracji Aurora.