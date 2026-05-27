Tragedia na drodze. Nie żyje kobieta! Rowerzystka zginęła w zderzeniu z osobówką

W środę o poranku w podtarnowskiej miejscowości Uniszowa doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów: samochodu osobowego oraz roweru.

Pomimo błyskawicznej interwencji ratowników oraz lądowania załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego kobieta kierująca jednośladem zginęła na miejscu .

. Przejazd w rejonie tragedii został całkowicie wstrzymany, natomiast czynności dochodzeniowe prowadzą tam śledczy pod ścisłym nadzorem prokuratury.

Śmiertelny wypadek pod Tarnowem. Samochód uderzył w rowerzystkę

Powiadomienie o drogowym dramacie dotarło do służb ratowniczych w środę 27 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 9:41. Na lokalnej trasie w miejscowości Uniszowa w powiecie tarnowskim doszło do niezwykle groźnego zderzenia pojazdu osobowego z kierującą jednośladem.

Do akcji natychmiast wysłano rozbudowane zespoły ratowników medycznych i straży pożarnej. Niestety wysiłek medyków oraz długotrwała reanimacja nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ponieważ rozległe obrażenia poszkodowanej okazały się śmiertelne.

Interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Uniszowej. Trasa zablokowana

Jak podaje Radio ESKA, działania na miejscu tragedii prowadziło łącznie dwunastu funkcjonariuszy straży pożarnej, ratownicy z karetki pogotowia oraz załoga wezwanego w trybie pilnym śmigłowca medycznego.

- Droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana dla ruchu pojazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - przekazał Esce mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Tarnowska policja bada przyczyny tragedii w Uniszowej

Szczegółowe powody oraz pełen przebieg tego fatalnego w skutkach zdarzenia są teraz dogłębnie analizowane przez organy ścigania. Intensywne czynności na zablokowanym odcinku realizują specjaliści z Wydziału Ruchu Drogowego tarnowskiej komendy, działając pod ścisłym nadzorem lokalnego prokuratora.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym mężczyzna w wieku około 90 lat najechał na prowadzącą rower kobietę w wieku około 80 lat - poinformował Radio ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

