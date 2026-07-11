Samolot rozbił się chwilę po starcie, nikt nie przeżył. Przerażające nagranie z miejsca katastrofy

Samolot Cessna 402C linii Flamingo Air wystartował z lotniska w Nassau i leciał na wyspę San Andros. Według wstępnych ustaleń Bahamskiego Urzędu Badania Wypadków Lotniczych (AAIA), maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i rozbiła się na zalesionym terenie na wyspie North Andros.
Początkowo informowano o jednym ocalałym, jednak – jak przekazała komisarz policji Shanta Knowles – osoba ta zmarła później z powodu odniesionych obrażeń. Ostatecznie katastrofa pochłonęła 10 ofiar.
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Jak informuje „New York Post”, jeszcze tego samego dnia inny samolot Flamingo Air musiał awaryjnie wrócić do Nassau. Po lądowaniu maszyna stanęła w płomieniach, ale wszyscy pasażerowie zdążyli się ewakuować. Po obu incydentach władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty przewoźnika. Przyczyny katastrofy są wyjaśniane.