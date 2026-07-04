Pijany 20-letni żołnierz zawodowy z batalionu Strzelców Podhalańskich zdewastował cztery samochody (dwa radiowozy i dwa prywatne) oraz uszkodził drzwi komisariatu policji w Tymbarku.

Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 3:50 przed budynkiem komisariatu; mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Został zatrzymany przez policję i osadzony, a o sprawie poinformowano Żandarmerię Wojskową; odpowie przed sądem.

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Jak relacjonuje limanowska policja, incydent miał miejsce około godziny 3:50 nad ranem. Młody mężczyzna skakał po zaparkowanych autach, co spowodowało znaczne uszkodzenia. Dodatkowo, rzucał koszem na śmieci. Najbardziej bulwersujący jest fakt, że celem jego ataku stał się również komisariat policji w Tymbarku, którego drzwi wejściowe zostały zniszczone.

Interwencja służb była natychmiastowa. Patrol policji zatrzymał 20-latka. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Z informacji RMF FM wynika, że zatrzymany wandal to żołnierz zawodowy z batalionu Strzelców Podhalańskich.

Konsekwencje dla pijanego żołnierza

Policjanci z Limanowej prowadzą obecnie postępowanie, mające na celu ustalenie pełnego zakresu uszkodzeń oraz oszacowanie wysokości strat materialnych. Jak podkreśla limanowska policja, za popełnione przestępstwa pijany żołnierz odpowie przed sądem.

- 20-latek został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie pełnego zakresu uszkodzeń oraz wysokości powstałych strat. Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem - informuje limanowska policja.

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