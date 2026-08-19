Papież modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Poruszające słowa

Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech
Papież Leon XIV przekazał wyrazy współczuciarodzinom ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Telegram w jego imieniu został wysłany do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. „Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów, powracających z Medjugorie, wskutek którego niektórzy ponieśli śmierć, a inni odnieśli ciężkie obrażenia” – napisał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Treść telegramu opublikował Vatican News. Kardynał zapewnił też o modlitwie papieża za zmarłych i ich bliskich.
"Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę"
„Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich Miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin, pogrążonych w żałobie” – czytamy w telegramie.
Do katastrofy polskiego autokaru doszło w niedzielę, 16 sierpnia około godz. 1 na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes na północnym wschodzie Węgier. Autokarem wracało z Medjugorie 59 Polaków – 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób. Kolejnych 10 trafiło do węgierskich szpitali w bardzo ciężkim stanie. Pozostałych 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Wśród rannych są też dwie osoby z Małopolski.