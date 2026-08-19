Papież modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Poruszające słowa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-19 9:00

Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zapewnił o tym watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało bardzo ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie. Większość z nich pochodziła z Podkarpacia.

Papież Leon XIV w szatach liturgicznych. O modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech przeczytasz na SE.
Autor: AKPA/ AKPA

Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech

Papież Leon XIV przekazał wyrazy współczuciarodzinom ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Telegram w jego imieniu został wysłany do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. „Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów, powracających z Medjugorie, wskutek którego niektórzy ponieśli śmierć, a inni odnieśli ciężkie obrażenia” – napisał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Treść telegramu opublikował Vatican News. Kardynał zapewnił też o modlitwie papieża za zmarłych i ich bliskich.

"Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę"

„Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich Miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin, pogrążonych w żałobie” – czytamy w telegramie.

Do katastrofy polskiego autokaru doszło w niedzielę, 16 sierpnia około godz. 1 na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes na północnym wschodzie Węgier. Autokarem wracało z Medjugorie 59 Polaków – 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób. Kolejnych 10 trafiło do węgierskich szpitali w bardzo ciężkim stanie. Pozostałych 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Wśród rannych są też dwie osoby z Małopolski.

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PAPIEŻ
Leon XIV
WYPADEK POLSKIEGO AUTOKARU