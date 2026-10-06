Atak dronów w pobliżu kraju w Europie! Dwa statki trafione, załoga jednego przepadła

Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po tym, jak dwa statki nadały sygnały SOS.

Jeden z gigantycznych frachtowców, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest nadal zaginiona.

Marynarze z drugiego statku zostali szczęśliwie uratowani, lecz los pozostałych pozostaje nieznany.

Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie – dowiedz się, jakie są najnowsze ustalenia w tej wstrząsającej sprawie.

Atak dronów na dwa statki!

Jak przekazują bułgarskie serwisy informacyjne, na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa. Portal BNR informuje, że około godz. 4 rano lokalnego czasu dwa statki nadały sygnały SOS. "Około godziny 9 rano 6 października jeden ze statków zniknął z radaru Straży Granicznej" - czytamy. Nie ma dotychczas informacji na temat ewentualnych ofiar lub skali uszkodzeń obu zaatakowanych jednostek. Nie jest również znane pochodzenie dronów użytych do ataku.

"Załoga jednego ze statków nadal jest zaginiona, a marynarze z drugiego zostali uratowani" – powiedział Rumen Nikołow, dyrektor Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego w Warnie. Przekazał, że oba statki mają tonaż brutto 25 000 ton. "Jeden, ABLE, pływa pod banderą Palau, a drugi, ALFA WATAN, pod banderą Togo. W rejonie katastrofy trwa akcja ratunkowa w poszukiwaniu osób zaginionych na morzu" - przekazuje BRN.

Wiadomo, że premier Bułgarii, Rumen Radew na godz. 11.15 zwołał spotkanie z przedstawicielami instytucji państwowych. Wówczas złoży oświadczenie dla mediów. Więcej informacji wkrótce.

To już kolejny taki atak

Warto przypomnieć, że wczoraj (5 października) dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na pokładzie którego wybuchł pożar. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja.