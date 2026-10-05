Dron uderzył w statek transportujący zboże?! Dwie osoby nie żyją

Do poważnego incydentu doszło w poniedziałek na Morzu Czarnym. Jak poinformowało rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podczas prowadzonej akcji ratunkowej uratowano 11 osób. Dwie kolejne poniosły śmierć.

Według rumuńskiego portalu Digi24 dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia miało dojść na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares. Prowadzą one działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności incydentu. Służby nadal prowadzą akcję na Morzu Czarnym.