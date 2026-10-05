Dron uderzył w statek transportujący zboże?! Dwie osoby nie żyją

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-05 14:18

Dwie osoby nie żyją po poważnym incydencie na Morzu Czarnym. Trwa akcja ratunkowa, w której udało się uratować 11 osób. Według lokalnych mediów statek transportujący zboże został trafiony przez drona!

Atak drona na Morzu Czarnym. Zginęły dwie osoby
Autor: ministeruldeinterne/Facebook, visegrad24/x.com/ X (Twitter) Atak drona na Morzu Czarnym. Zginęły dwie osoby

Do poważnego incydentu doszło w poniedziałek na Morzu Czarnym. Jak poinformowało rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podczas prowadzonej akcji ratunkowej uratowano 11 osób. Dwie kolejne poniosły śmierć.

Według rumuńskiego portalu Digi24 dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia miało dojść na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares. Prowadzą one działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności incydentu. Służby nadal prowadzą akcję na Morzu Czarnym.

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