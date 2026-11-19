Trump zachwycony spotkaniem z Putinem i Xi Jinpingiem! „W skali od 1 do 10 daję 12!”

W chińskim Shenzhen zakończyło się trójstronne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping rozmawiali na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Jak podały chińskie media państwowe, politycy odnieśli się do kryzysu na Ukrainie, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Koreańskim oraz kwestii broni jądrowej.

Po zakończeniu rozmów Trump udzielił telefonicznego wywiadu telewizji NBC News. Reporter Gabe Gutierrez zapytał go o ocenę spotkania z przywódcami Rosji i Chin. Amerykański prezydent nie szczędził pochwał.

– Myślę, że to było 12. W skali od zera do 10, myślę, że to było 12. Poszło świetnie (...) Zbudowaliśmy fantastyczne relacje – powiedział Trump.

Była to jego pierwsza wypowiedź po zakończeniu szczytu w Shenzhen.

Trump o Ukrainie: Nie zrobiłbym niczego bez Zełenskiego

Podczas rozmowy z NBC News pojawił się również temat wojny na Ukrainie. Dziennikarz zapytał Trumpa o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który podkreślał, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować decyzji dotyczących Ukrainy bez jej udziału.

– Zgadzam się z nim (...) Nie zrobiłbym niczego bez niego. On jest głową tego kraju, więc nie zrobiłbym tego – odpowiedział prezydent USA.

Wcześniej, podczas otwarcia spotkania z Putinem i Xi Jinpingiem, Trump zapowiadał rozmowy o wojnie między Rosją a Ukrainą. Przekonywał też, że sytuacja zmienia się na lepsze.

– Odbyliśmy już z prezydentem Putinem długą rozmowę na ten temat. Myślę, że sprawy idą do przodu – mówił.

Do wojny odniósł się także Putin. Rosyjski przywódca stwierdził, że Rosja, USA i Chiny mają wspólne interesy w rozwiązywaniu międzynarodowych konfliktów, w tym wojny na Ukrainie.

Chińska agencja Xinhua potwierdziła, że temat Ukrainy pojawił się podczas szczytu. Nie ujawniła jednak szczegółów rozmów ani ewentualnych ustaleń.

Chiny oficjalnie deklarują neutralność wobec wojny rozpoczętej przez Rosję. Jednocześnie chińskie władze, podobnie jak Moskwa, określają rosyjską inwazję mianem „kryzysu na Ukrainie”.

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TRUMP: "I will be giving a News Conference tomorrow at 12 P.M., the White House. Also, will be discussing the Trade Deals with Thailand, the Philippines, and others." https://t.co/QZhjENIibk— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 19, 2026