Władimir Putin, po szczycie w Chinach, uznał naciski terytorialne za bezcelowe i zapowiedział stanowczą odpowiedź na ataki na Most Kerczeński.

Prezydent Rosji oznajmił, że zniszczenie strategicznego mostu uniemożliwiło negocjacje, zarzucając Ukrainie i Europie brak chęci kompromisu.

Ukraina potwierdziła już trzeci atak na kluczową przeprawę – sprawdź, jak to wpłynie na eskalację konfliktu i przyszłe rozmowy pokojowe.

Po bezprecedensowym, trójstronnym spotkaniu w Chinach, w którym udział wzięli Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin, odbyła się krótka konferencja prasowa. Ten ostatni oświadczył na niej, że "spotkanie było pożyteczne, presja na Rosję w kwestiach terytorialnych nie ma żadnego sensu, a Kreml odpowie na atak Ukrainy na Most Kerczeński".

Putin: "Ukraina i Europa nie są gotowe"

Dodał, że Kreml co prawda miał rozważać możliwość zawieszenia broni dotyczącego sektora energetycznego czy Morza Czarnego, ale "zniszczenie mostu przekreśliło możliwości negocjacyjne". Powiedział także, że w jego opinii "Ukraina i Europa nie są gotowe na kompromisy w celu zakończenia wojny". Jednocześnie przypomniał: "Zaproponowaliśmy Europejczykom, za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, przyjazd do Moskwy. Następnie zdecydujemy, w jakim formacie kontynuować negocjacje".

Przekazał też, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zaproszenia do Miami na szczyt G20, który ma się odbyć w połowie grudnia.

Ukraińcy już trzeci raz uderzyli w most

PAP przypomina, że w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że na kilka godzin przed szczytem w Shenzhen doszło do kolejnego uderzenia na ten obiekt - trzeciego w tym tygodniu. "Most, zbudowany w 2014 r. po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, ma istotne znaczenie militarne i logistyczne. Służy do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na półwysep oraz do innych okupowanych regionów Ukrainy. Od początku pełnowymiarowej inwazji był kilkakrotnie celem ukraińskich ataków".

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