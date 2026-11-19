Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w czwartek (19 listopada 2026 roku) karę dożywotniego więzienia dla 42-letniego Grzegorza B. za zabójstwo swojej szwagierki Joanny R. z pobudek seksualnych i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - podaje Polska Agencja Prasowa. Oprócz kary więzienia, utrzymano także orzeczoną w grudniu 2025 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie karę pozbawienia Grzegorza B. praw publicznych na okres 10 lat. Utrzymano ponadto zasądzoną od niego na rzecz rodziny Joanny R. zapłatę łącznie 320 tys. zł zadośćuczynienia (dla czterech osób po 30 tys. zł, dla dwojga – po 50 tys. zł i dla jednej 100 tys. zł).

Sąd zwolnił Grzegorza B. z opłaty kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym. Polska Agencja Prasowa donosi, że mężczyzny nie było na ogłoszeniu wyroku w Sądzie Apelacyjnym, podobnie jak na ogłoszeniu wyroku w sądzie I instancji w grudniu 2025 r. Przed sądem okręgowym przyznał się do winy i w ostatnim słowie przeprosił rodzinę ofiary. Grzegorz B. nie był wcześniej karany.

Czytaj więcej: Szwagier zabił Joannę, a później uczestniczył w poszukiwaniach. Przerażająca zbrodnia z Głuchowa

Przypomnijmy, że od wyroku sądu I instancji odwołała się obrona. Wniosła o zmianę kwalifikacji prawnej czynu i korektę wysokości orzeczonej kary, która – jej zdaniem - jest rażąco wysoka. W ustnym uzasadnieniu czwartkowego wyroku sędzia przewodniczący Mariusz Fołta mówił, że - zdaniem sądu apelacyjnego - sąd I instancji ocenił całość materiału dowodowego poprawnie i zgodnie z zasadą Kodeksu postępowania karnego. To z kolei pozwoliło na dokonanie poprawnych ustaleń faktycznych, w tym również dotyczących zamiaru, formy, okoliczności towarzyszących w popełnieniu zbrodni.

- W tym zakresie sąd apelacyjny argumentację przedstawioną przez sąd I instancji w pełni akceptuje – zaznaczył sędzia przewodniczący. Podkreślił także, że nie można się zgodzić z zarzutem obrony, że sąd okręgowy „bezkrytycznie przyjął wnioski” opinii biegłych powołanych w sprawie, ani z zarzutami dotyczącymi błędnych ustaleń faktycznych. Jak mówił sędzia, skoro nie doszło do błędów przy ocenie dowodów, to trudno mówić o błędach w ustaleniach faktów.

Zabił z pełną premedytacją, był zdeterminowany. Nie zrobił też nic, by uratować Joannę

Sąd odniósł się także do wniosku obrony o zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Jak mówił sędzia Fołta, sąd okręgowy uznał, że zabójstwo, o które został oskarżony Grzegorz B., zostało popełnione z zamiarem bezpośrednim. – Oskarżony chciał pozbawić życia Joannę R. - podkreślił sędzia. Zwrócił także uwagę, że B. nie podjął żadnych działań zmierzających do udzielenia pomocy pokrzywdzonej.

Zaznaczył także, że B. zaplanował zabójstwo. - Działał z pełną premedytacją, był zdeterminowany, w celu jaki, chciał osiągnąć – podkreślił sędzia. Wskazywał ponadto, że zebrane w sprawie dowody potwierdzają, że zabójstwo zostało popełnione z pobudek seksualnych. Świadczyć ma o tym m.in. to, że po zabiciu Joanny R. rozebrał ją, dotykał obnażonego uda butem, skrępował jej ciało, przeniósł i przywiązał do drzewa.

Odnosząc się do wymiaru kary, sędzia przewodniczący zaznaczył, że sąd nie ma żadnych wątpliwości, że „jedyną karą sprawiedliwą, słuszną, która może spełnić swoje cele zapobiegawcze, wychowawcze” jest wyłącznie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Stronom przysługuje wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

Mieszkał z żoną i siostrą, mógł podkochiwać się w szwagierce. Po wszystkim ją okradł

Grzegorz B. mieszkał w Głuchowie, k. Łańcuta (Podkarpackie) w jednym domu wraz z żoną oraz m.in. jej siostrą, 25-letnią Joanną R. 31 sierpnia 2023 r. wywiózł szwagierkę w ustronne miejsce. Tam ją udusił. Później, gdy rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu kobiety, pomagał w jej poszukiwaniach.

Po zabójstwie Grzegorz B. zabrał kilka przedmiotów należących do kobiety m.in. torebkę, dowód osobisty, telefony komórkowe (prywatny i służbowy), 300 zł gotówki.

Biegli na podstawie badań sądowo–psychiatrycznych Grzegorza B. stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny, tzn. był zdolny do właściwego rozpoznania znaczenia swoich czynów i właściwego pokierowania swoim postępowaniem. Nie rozpoznali u niego ani choroby psychicznej, otępienia ani upośledzenia umysłowego.

Uznali natomiast, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnego czynu zabronionego o wysokim stopniu społecznej szkodliwości w przyszłości, dlatego wskazali, że Grzegorz B. powinien odbywać karę w systemie terapeutycznym.

Źródło: PAP

Galeria zdjęć: Grzegorz udusił szwagierkę, bo go pociągała. Później pomagał w jej "poszukiwaniach". Sąd nie miał litości

12

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać KARA ŚMIERCI? TAK NIE NIE MAM ZDANIA