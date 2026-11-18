Zamek w Łańcucie i storczykarnia. Zakwitły historyczne Cattleye

Rośliny z rodzaju Cattleya zyskały miano prawdziwych królowych wśród orchidei. Najbardziej spektakularny okres ich kwitnienia przypada na listopad, kiedy to w pawilonie formują malowniczy szpaler w odcieniach różu i fioletu. Taki bajkowy widok robi ogromne wrażenie zwłaszcza w czasie, gdy za oknem panuje szara oraz ponura aura.

Joanna Garbulińska-Charchut, reprezentująca Muzeum-Zamek w Łańcucie, przypomina, że pomysłodawcą utworzenia storczykarni był Roman Potocki, pełniący funkcję III ordynata łańcuckiego.

W czasach, gdy rodzina mieszkała w Łańcucie, orchideami dekorowano zamkowe pokoje oraz jadalnie. Kwiaty wymieniano dwa razy w ciągu dnia, a ich kolor dobierano bezpośrednio do zastawy stołowej. Łańcucka kolekcja była znana wśród europejskiej arystokracji oraz koronowanych głów. Po śmierci Romana Potockiego jego żona, Elżbieta, poleciła ściąć wszystkie kwitnące wówczas okazy i złożyć je razem z nim do grobu – wyjaśnia przedstawicielka muzeum.

Zakończenie II wojny światowej przyniosło całkowitą zmianę przeznaczenia tego miejsca, gdyż na obszarze dzisiejszej storczykarni funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W tamtym okresie kwiaty uprawiano tylko na sprzedaż do kwiaciarni, a sam budynek pozostawał zupełnie niedostępny dla turystów.

Sytuacja uległa poprawie niemal dwie dekady temu, kiedy po zakończeniu remontu w 2007 roku wystawę znów udostępniono gościom. Dziś zbiory, w skład których wchodzą zarówno historyczne egzemplarze pamiętające ród Potockich, jak i współczesne odmiany, są dostępne każdego dnia. Nawet teraz, gdy z uwagi na prace konserwatorskie główna wystawa zamkowa pozostaje nieczynna, storczykarnię można odwiedzać przez siedem dni w tygodniu.

Za normalny bilet wstępu do storczykarni trzeba zapłacić 15 zł, natomiast wejściówka ulgowa kosztuje 10 zł od osoby. W każdy poniedziałek zwiedzający mogą wejść na teren obiektu całkowicie za darmo.