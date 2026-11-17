Do kradzieży doszlo w Jarosławiu w środę, po godz. 23.00. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży gotówki - ponad 47 tysięcy złotych oraz liquidów do e-papierosów.

Mundurowi przeanalizowali zabezpieczony monitoring – wszystko się nagrało. Młody mężczyzna, ubrany w bluzę z kapturem, wszedł do toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownice, kończąc zmianę, zamknęły sklep, nie wiedząc, że mężczyzna nadal przebywa w środku.

Sprawca, wykorzystując ich nieobecność, dostał się do pomieszczenia, w którym przechowywana była gotówka. Przeszukiwał szafki i szuflady i znalazł pieniądze. Banknoty włożył do foliowego worka, wziął je ze sobą i wyszedł z pomieszczenia. Ze sklepu zabrał jeszcze liquidy do e-papierosów – przekazuje policja.

Policjanci szybko ustalili, kto jest “bohaterem” nagrania. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Jarosławia.

W piątek został on zatrzymany na dworcu PKP w Rzeszowie. Miał przy sobie około 11 tysięcy złotych. 18-latkowi towarzyszyły dwie osoby nieletnie.

Mieszkaniec Jarosławia został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzut kradzieży. W trakcie przesłuchania przyznał się do popełnienia czynu. Wyjaśnił, że część skradzionych pieniędzy wydał m.in. na ubrania, posiłki w restauracjach, na zegarek, bransoletkę, laptop oraz hulajnogę. Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy, na które wcześniej 18-latek wydał skradzione pieniądze – iinformuje podkarpacka policja.

O dalszym losie 18-latka zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.