Referendum w Sanoku. Tak wyniki komentuje burmistrz. Mocne słowa

Niedzielne głosowanie w Sanoku zakończyło się brakiem wiążącego rozstrzygnięcia. Dane Państwowej Komisji Wyborczej wskazują, że przeszło 90 procent uczestników opowiedziało się za usunięciem Matuszewskiego ze stanowiska, podczas gdy przeciwnego zdania było 9,22 procent głosujących. Referendum okazało się jednak nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Minimalny próg wynosił 7086 oddanych głosów.

Inicjatorem przeprowadzenia referendum była grupa lokalnych radnych. Samorządowcy oskarżają Tomasza Matuszewskiego o wygenerowanie olbrzymiego długu w miejskim budżecie.

Te zarzuty, które były kierowane i miały być jakby potwierdzone w referendum, zostały udokumentowane prawdą i zostały udokumentowane dużym wsparciem społecznym, za które bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom. Jest takie powiedzenie, że: »kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada« - mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

W jaki sposób sam zainteresowany ocenia frekwencję oraz rezultaty niedzielnego głosowania?

To jest bardzo znikomy procent, który wziął udział w referendum, ponieważ to pokazuje, że na prawie 28 000 mieszkańców zaledwie niecałe 3000 przyszło na to referendum i to też pokazuje, że mieszkańcy doceniają to, co zostało zrobione w ostatnich latach – mówi.

Obecnie włodarz Sanoka nie wykonuje swoich służbowych zadań, gdyż został zawieszony po usłyszeniu prokuratorskich zarzutów korupcyjnych.

Według ustaleń organów ścigania burmistrz oferował radnemu posadę w spółce miejskiej, oczekując w zamian przychylnego głosowania podczas sesji rady.

Tomasz Matuszewski zaskarżył już postanowienie o odsunięciu go od pełnienia funkcji. Posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 21 stycznia, jednak samorządowiec złożył kolejne pismo o przyspieszenie rozprawy.