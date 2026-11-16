Miała brać ślub, jej zwłoki znaleźli na bagnach! Szukali jej dwa tygodnie

Zaginięcie 29-letniej Eren Wright z Lytham w Wielkiej Brytanii wywołało dwutygodniowe poszukiwania, angażując lokalną społeczność.

Niestety, 14 listopada odnaleziono ciało na bagnach, które z dużym prawdopodobieństwem należy do zaginionej, kończąc nadzieje bliskich.

Poznaj poruszające pożegnanie narzeczonego i dowiedz się, co policja ustaliła w tej tragicznej sprawie, wykluczając przestępstwo.

Zaginięcie 29-letniej Eren Wright z Lytham w Wielkiej Brytanii zostało zgłoszone przez jej narzeczonego 27 października. "Wright mieszkała w domu przy St David's Road South w Lytham St Annes. Wcześniej tego ranka, o godzinie 10:30, została zauważona na Clifton Drive South, na skrzyżowaniu z St Anne's Road West" - informował brytyjski "The Sun".

29-latka znaleziona martwa na bagnach

Nagrania z monitoringu pokazują, że potem 29-latka poszła do centrum Lytham, gdzie wsiadła do autobusu jadącego do St Annes. Śledczy i rodzina kobiety szukali jej przez ponad dwa tygodnie. 15 listopada, w niedzielę, nadeszły najgorsze możliwe wieści. "Wczoraj około godziny 15:30 policyjne grupy poszukiwawcze odnalazły ciało na bagnach u wybrzeży między Lytham i Warton. Chociaż formalna identyfikacja jeszcze nie nastąpiła, uważamy, że jest to Eren" - przekazał rzecznik lokalnej policji. "Jej bliscy zostali poinformowani i otrzymują wsparcie. W tym trudnym czasie nasze myśli są z nimi" - dodał.

Miała brać z nim ślub, on ją żegna

Narzeczony kobiety Silas O'Carroll Pond opublikował w sobotę w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie. "Chciałbym po prostu podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w poszukiwaniu Eren. (...) Eren była i jest najważniejszą osobą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w moim życiu, a pamięć o niej będzie pielęgnowana z miłością i oddaniem. Wszystkim, którzy napisali do mnie, dziękuję. Nie mogę odpowiedzieć każdemu, na razie nie mam sił. Próbuję odnaleźć się w nowej sytuacji i zrozumieć, jak moje życie będzie wyglądało bez niej. Dziękuję wszystkim za to, że ją kochaliście. Byłaby niezmiernie wzruszona” - napisał. Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodej kobiety, śledczy zaznaczają jednak, że nic nie wskazuje na to, by padła ofiarą przestępstwa.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

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