Policjant z Trzebowniska oddał niemal 12 litrów krwi. Ratuje życie od 13 lat

Na co dzień aspirant Tomasz Myszak pracuje jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Trzebownisku. Funkcjonariusz zasłużył na miano bohatera, ponieważ przekazał potrzebującym już prawie 12 litrów krwi. W działalność krwiodawczą zaangażował się po raz pierwszy w 2013 roku, kiedy przechodził podstawowe szkolenie zawodowe w katowickiej Szkole Policji. Od tamtego momentu mundurowy systematycznie odwiedza punkt w Rzeszowie oraz bierze udział w zbiórkach. Sam policjant zaznacza, że niesienie pomocy potrzebującym traktuje jako naturalną część swojej pracy w mundurze.

Funkcjonariusz posiada grupę krwi 0 Rh−, co ma ogromne znaczenie dla ratownictwa medycznego. To właśnie czerwone krwinki tej konkretnej grupy podaje się pacjentom w nagłych przypadkach, gdy brakuje czasu na zbadanie grupy krwi osoby poszkodowanej.

Z informacji opublikowanych na stronie podkarpackiej policji wynika, że Tomasz Myszak oddał dotychczas dokładnie 11,8 litra krwi, co przyniosło mu wyróżnienie w postaci tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia.

„Postawa dzielnicowego z Trzebowniska pokazuje, że pomagać i chronić można nie tylko podczas codziennej służby. Czasami wystarczy podzielić się tym, co najcenniejsze, aby dać drugiemu człowiekowi szansę na zdrowie i życie” – zaznaczono w policyjnym komunikacie.