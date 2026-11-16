Papież Leon XIV leciał "papakopterem". Takiego nagrania jeszcze nie było!

Papież Leon XIV odbywa sentymentalny "powrót do domu" w Peru, gdzie przez lata pełnił posługę biskupa, witany entuzjastycznie.

Mimo niedawnej operacji, 71-letni papież z niezwykłą energią przemierza kraj, a jego przelot "Papakopterem" podbił internet.

Sprawdź, jak intensywna pielgrzymka, od Andów po upalną Amazonię, z kulminacją w 100-tysięcznej mszy, porwała Peru.

Wizyta papieża Leona w Peru jest określana jako jego powrót do domu, a to dlatego, że w latach 2015-2023 był biskupem tej diecezji. Ludzie przywitali go po królewsku, dla Peru to wielkie święto. Sobota była drugim dniem papieskiej wizyty w tym kraju. 71-letni Leon XIV nie oszczędzał się, mimo że całkiem niedawno przeszedł poważną operację. Rano miejscowego czasu zjawił się w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Chiclayo na uroczystości koronacji posągu Matki Bożej. Później poleciał wojskowym śmigłowcem do miejscowości Santa Cruz de Succhabamba w regionie Cajamarca na północy Peru.

"Papakopter" w Andach. Papież po operacji, ale w formie

"Położona jest w Andach Zachodnich na wysokości ponad 2 tysięcy metrów nad poziomem morza i liczy około 5 tysięcy mieszkańców. Wywodzą się oni przede wszystkim z rdzennego ludu Keczua. Papież odprawił mszę na tamtejszej esplanadzie" - relacjonowała PAP.

I właśnie przelot papieża śmigłowcem Peruwiańskich Sił Zbrojnych stał się hitem. Po mediach krążą nagrania i zdjęcia z tego wydarzenia. Papież Leon XIV siedzi pomiędzy dwoma pilotami, a Internauci już zdążyli nazwać śmigłowiec "Papakopterem".

100 tysięcy wiernych na mszy

Najbardziej intensywnym dniem całej papieskiej podróży była niedziela. "Leon XIV był najpierw wysoko w Andach w mieście Cusco, historycznej stolicy Inków, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Następnie poleciał do peruwiańskiej Amazonii do miasta Pucallpa. Odprawił tam w 40-stopniowym upale mszę, w której uczestniczyło około 100 tysięcy osób" - czytamy w depeszy PAP. W poniedziałek papież wróci do Rzymu.

Pope Leo XIV joined Peruvian Air Force (FAP) pilots inside the cockpit of a helicopter while touring Peru, the FAP shared in a Facebook post https://t.co/m9H0JPKK7z— Reuters (@Reuters) November 15, 2026

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