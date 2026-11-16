Kot spędził cztery dni pod gruzami! Zwierzę ocalało po tragedii w Nowym Jorku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-16 9:00

Niesamowita historia po tragicznej katastrofie budowlanej w Nowym Jorku! Kot Isaac, który zaginął podczas zawalenia się budynku na Brooklynie, został odnaleziony żywy po czterech dniach. Przez cały ten czas zwierzę nie miało dostępu do jedzenia ani wody. Jego 13-letnia właścicielka Zariah Coleman wcześniej ze łzami w oczach prosiła ratowników o pomoc. W katastrofie życie straciło osiem osób.

Kot przeżył pięć dni pod gruzami! Cud w Nowym Jorku
Autor: Associated Press

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Zariah Coleman błagała o uratowanie kota

W środę, 11 listopada na Brooklynie runął trzypiętrowy budynek mieszkalny. Bilans tej tragedii to 8 ofiar śmiertelnych i 19 rannych. Służby ratunkowe przez kolejne doby przeszukiwały rumowisko, ale szukano nie tylko ludzi. Zaginął też kot imieniem Isaac. Jego właścicielka, 13-letnia Zariah Coleman nie mogła wejść do mieszkania, by odnaleźć zwierzaka. W piątek podczas spotkania z dziennikarzami błagała ratowników, żeby nie przerywali poszukiwań.

– Pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, był mój kot – opowiadała nastolatka.

– Naprawdę mam nadzieję, że przyjdą i zabiorą naszego kota – mówiła dziewczynka, licząc na szczęśliwy finał.

Kot Isaac przetrwał cztery dni bez wody. Zohran Mamdani dziękuje ratownikom

W niedzielę, 15 listopada pojawiła się długo wyczekiwana wiadomość. Isaac został odnaleziony żywy w zrujnowanym mieszkaniu. Przez cztery dni nie miał dostępu do jedzenia ani wody.

W ratowaniu zwierzęcia brał udział Will Zweigart, dyrektor organizacji Flatbush Cats. Na widok transportera z ukochanym pupilem dziewczynka szeroko się uśmiechnęła.

Isaac został przewieziony do kliniki Flatbush Vet. Lekarze mają nadzieję, że za kilka dni będzie mógł wrócić do rodziny.

O uratowaniu kota napisał też burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. Podziękował wszystkim, którzy pomogli odnaleźć zwierzę.

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Tragiczny bilans zawalenia budynku na Brooklynie. Zginęło osiem osób

Do zawalenia trzypiętrowego budynku doszło 11 listopada około godz. 16 w dzielnicy Flatbush. Runął na pobliski plac budowy.

W katastrofie zginęło osiem osób, wśród nich dwoje dzieci i dwóch pracowników budowlanych. Rannych zostało 18 osób, w tym czterech strażaków. Spod gruzów uratowano między innymi kobietę w zaawansowanej ciąży.

Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Śledczy badają, czy zawalenie budynku miało związek z pracami prowadzonymi na sąsiedniej działce.

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku
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