Kot spędził cztery dni pod gruzami! Zwierzę ocalało po tragedii w Nowym Jorku

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Zariah Coleman błagała o uratowanie kota

W środę, 11 listopada na Brooklynie runął trzypiętrowy budynek mieszkalny. Bilans tej tragedii to 8 ofiar śmiertelnych i 19 rannych. Służby ratunkowe przez kolejne doby przeszukiwały rumowisko, ale szukano nie tylko ludzi. Zaginął też kot imieniem Isaac. Jego właścicielka, 13-letnia Zariah Coleman nie mogła wejść do mieszkania, by odnaleźć zwierzaka. W piątek podczas spotkania z dziennikarzami błagała ratowników, żeby nie przerywali poszukiwań.

– Pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, był mój kot – opowiadała nastolatka.

– Naprawdę mam nadzieję, że przyjdą i zabiorą naszego kota – mówiła dziewczynka, licząc na szczęśliwy finał.

Some much-needed good news out of Brooklyn today. 🥹 Isaac the cat has been found SAFE! After a deadly building collapse in Flatbush claimed eight lives, a little girl named Zariah Coleman made a heartbreaking plea for help finding her missing cat, Isaac. And today, she finally got him back! Isaac was rescued through the efforts of the NYC Mayor’s Office of Animal Welfare, Flatbush Cats, and the NYC Department of Buildings. He’s now receiving a veterinary checkup. In the middle of so much tragedy, I’m so glad this little girl got her best friend back. 🐾 Footage: Allie Taylor Feldman, Director of the NYC Mayor’s Office of Animal Welfare.— Rose (@901Lulu) November 16, 2026

Kot Isaac przetrwał cztery dni bez wody. Zohran Mamdani dziękuje ratownikom

W niedzielę, 15 listopada pojawiła się długo wyczekiwana wiadomość. Isaac został odnaleziony żywy w zrujnowanym mieszkaniu. Przez cztery dni nie miał dostępu do jedzenia ani wody.

W ratowaniu zwierzęcia brał udział Will Zweigart, dyrektor organizacji Flatbush Cats. Na widok transportera z ukochanym pupilem dziewczynka szeroko się uśmiechnęła.

Isaac został przewieziony do kliniki Flatbush Vet. Lekarze mają nadzieję, że za kilka dni będzie mógł wrócić do rodziny.

O uratowaniu kota napisał też burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. Podziękował wszystkim, którzy pomogli odnaleźć zwierzę.

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Tragiczny bilans zawalenia budynku na Brooklynie. Zginęło osiem osób

Do zawalenia trzypiętrowego budynku doszło 11 listopada około godz. 16 w dzielnicy Flatbush. Runął na pobliski plac budowy.

W katastrofie zginęło osiem osób, wśród nich dwoje dzieci i dwóch pracowników budowlanych. Rannych zostało 18 osób, w tym czterech strażaków. Spod gruzów uratowano między innymi kobietę w zaawansowanej ciąży.

Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Śledczy badają, czy zawalenie budynku miało związek z pracami prowadzonymi na sąsiedniej działce.