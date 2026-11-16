Polityczna burza na Jasnej Górze. Sakiewicz i Kluby „Gazety Polskiej” w Częstochowie

Miało być religijne zawierzenie, a skończyło się polityczną awanturą. Sobotnie wydarzenia na Jasnej Górze wywołały falę krytyki i ponownie rozpaliły dyskusję o granicach między Kościołem a polityką. W centrum kontrowersji znaleźli się przedstawiciele Klubów „Gazety Polskiej” oraz Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika.

14 listopada do Częstochowy przyjechali członkowie Klubów „Gazety Polskiej” z różnych części kraju. To środowisko od lat kojarzone z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Głównym punktem uroczystości był akt zawierzenia klubów Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

- 14 listopada w Częstochowie odbył się niezwykle uroczysty akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Kluby Kluby Gazety Polskiej, wszyscy ich członkowie, ich rodziny oraz cała nasza Ojczyzna stanęli przed obliczem Czarnej Madonny, aby zawierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu - czytamy w treści posta Klubu Gazety Polskiej Kielce-Centrum.

Po nabożeństwie uczestnicy zgromadzili się w Sali o. Augustyna Kordeckiego, gdzie odbyło się spotkanie z udziałem między innymi Tomasza Sakiewicza oraz dziennikarza Telewizji Republika Miłosza Kłeczka. W wydarzeniu uczestniczył również ks. Jarosław Wąsowicz, pełniący funkcję kapelana prezydenta Karola Nawrockiego.

Dominikanin uderza w Sakiewicza. Padły wyjątkowo ostre słowa

Obecność osób związanych ze światem polityki i prawicowych mediów w najważniejszym polskim sanktuarium wywołała krytyczne komentarze. Szczególnie stanowczo zareagował dominikanin o. Paweł Gużyński, który w rozmowie z „Faktem” zarzucił organizatorom przekroczenie granicy między działalnością religijną a polityczną.

Duchowny nie oszczędził Tomasza Sakiewicza. W jego ocenie prezes Telewizji Republika próbuje odbudowywać swoją wiarygodność, posługując się symboliką religijną i autorytetem Kościoła.

Zdaniem dominikanina Sakiewicz przyjmuje rolę duchowego przywódcy swojego środowiska, a religijne uroczystości mają pomagać mu we wzmacnianiu wpływów. Gużyński ocenił takie działania jako cyniczne łączenie polityki z wiarą.

Krytyka dotknęła również gospodarzy sanktuarium. Duchowny zarzucił paulinom, że dopuszczając do organizacji podobnych wydarzeń, narażają autorytet całego Kościoła katolickiego w Polsce.

Jasna Góra miejscem politycznego wiecu? Duchowny żąda reakcji biskupów

Na tym jednak krytyka się nie skończyła. O. Paweł Gużyński uznał, że organizacja spotkania w Sali o. Kordeckiego jest kolejnym przykładem przekroczenia granic, których Kościół powinien stanowczo strzec.

Dominikanin zwrócił uwagę, że podobne kontrowersje wokół wydarzeń na Jasnej Górze pojawiały się już wcześniej. Jego zdaniem polscy biskupi nie powinni dłużej pozostawać bierni.

W ocenie duchownego religijna pielgrzymka powinna służyć przede wszystkim modlitwie, a nie budowaniu politycznej pozycji jej uczestników. Gużyński stwierdził, że sobotnie spotkanie przypominało polityczny wiec odbywający się pod osłoną religijnych uroczystości.

Zaapelował również do Episkopatu o jednoznaczne potępienie takich praktyk.

Religia czy polityka? Kontrowersje wokół Jasnej Góry

Spór wokół sobotniej uroczystości dotyka znacznie szerszego problemu. Czy środowiska jednoznacznie kojarzone z określoną opcją polityczną powinny organizować spotkania w przestrzeni najważniejszego polskiego sanktuarium?

Dla uczestników wydarzenia była to przede wszystkim pielgrzymka i akt religijnego zawierzenia. Organizatorzy informowali o oddaniu Matce Bożej spraw członków klubów i ich rodzin. Podczas uroczystości ogłoszono również św. Michała Archanioła patronem Klubów „Gazety Polskiej”.

Krytycy zwracają jednak uwagę na polityczny charakter środowiska i obecność znanych postaci prawicowych mediów. Ich zdaniem takie wydarzenia mogą zacierać granicę między religią a partyjnymi sympatiami.

Wypowiedź o. Gużyńskiego sprawiła, że sobotnie uroczystości stały się kolejnym punktem zapalnym w dyskusji o politycznym zaangażowaniu części polskiego Kościoła.

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