Szokujące słowa na antenie Republiki. Dziennikarka mówiła o Sakiewiczu. W sieci burza!

Przypomnijmy, że telewizji Republika przyjrzy się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT analizuje skargi, które wpłynęły do niej po relacji z zamachu w Krakowie, którą prowadziła stacja. Poszło o to, że Tomasz Sakiewicz, który był w Krakowie przekonywał widzów, że policji nie ma na miejscu ataku. Sugerował przy tym, że wszystkie siły zostały ściągnięte przez rząd do Warszawy w związku z sytuacją przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wielu komentatorów, dziennikarzy i polityków ostro odniosło się tak do relacji, jak i samego redaktora. W sieci rozpętała się burza! Sakiewicz w rozmowie z "Super Expressem" bronił się, że mówił, co widział:

Kiedy dziennikarz widzi jakieś ważne wydarzenie, włącza nagranie i zaczyna informować. Ja również komentuję to, co widzę. Zadaję podstawowe pytanie, które zadają setki ludzi wokół mnie. Gdzie jest policja? To pytanie nie jest po to, żeby kogoś rozliczać, tylko po to, żeby ustalić, co ci ludzie mają zrobić. […] No przecież gdyby tam nawet nie było pewności, czy ktoś gdzieś jeszcze nie strzela obok, a strzały było słychać - wyjaśniał.

I dodał: - Można się kłócić z tym, co mówiłem, ale nie można się kłócić z tym, co pokazywałem. Faktycznie na placu, jak się potem okazało, bo to sprawdziłem, był jeden nietypowo ubrany policjant, nie w mundurze, który miał jakąś naszywkę. Myślałem w ogóle, że to jest jakiś ochroniarz, bo on nie miał munduru i po prostu pokonaliśmy tę samą odległość z miejsca demonstracji, mniej więcej w tym samym czasie - opowiadał Sakiewicz. Dodatkowo przekonywał, że krytyka pod jego adresem wpisuje się w powrót do standardów państwa autorytarnego.

Jakby tego było mało w poniedziałek w jednym z programów Republiki podjęto ten temat. W czasie rozmowy na temat tego, co wydarzyło się w Krakowie dziennikarka stacji Monika Borkowska (kiedyś związana z TVP, w przeszłości dyrektorka biura prasowego Kukiz’15 i koordynatorka Kukiz’15 w powiecie skierniewickim, startowała też z listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Skierniewice) powiedziała, co ci brzmi dość szokująco: - Jedną z ofiar tej strasznej tragedii niewątpliwie jest bez wątpienia prezes naszej stacji, bo przecież on obrywał z każdej strony w sobotę, niedzielę, tylko dlatego, że był na miejscu i relacjonował, co widział wokół siebie.

To sformułowanie wywołało falę komentarzy, co nie dziwi Internauci nie mieli litości:

- To jest niebywały skandal i pogarda dla faktycznych ofiar sobotniego zamachu w Krakowie!.

- Co oni wyprawiają po prostu tego nie da się słuchać.

- Jak można wygadywać takie bzdury i nie czerwienić się ze wstydu?

- Najgorsze, że oni sprawiają wrażenie jakby całkowicie wierzyli w to co mówią...

Dołączamy wideo, bo faktycznie trochę trudno uwierzyć, że ktoś trzeźwy, przy zdrowych zmysłach i odrobinie wyczucia mógłby powiedzieć takie słowa. https://t.co/xqi4NIn4za— Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) November 9, 2026