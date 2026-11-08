Obywatelka Portugalii wśród rannych po ataku w Krakowie. Głos zabrał portugalski rząd

Portugalski rząd potwierdza

Po rosyjskiej ambasadzie, która wcześniej poinformowała o poszkodowanej obywatelce Rosji, głos zabrały również władze Portugalii. W komunikacie opublikowanym na platformie X portugalski rząd przekazał, że wśród rannych w krakowskim ataku znajduje się obywatelka tego kraju.

„Potwierdzono, że portugalska obywatelka została ranna w straszliwym i niewyobrażalnym ataku, do którego doszło dziś w Krakowie” – przekazano w oświadczeniu.

Ambasador monitoruje sytuację

Portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sytuacja jest monitorowana przez ambasadę w Polsce.

Zgodnie z komunikatem, za pośrednictwem ambasadora Portugalii w Warszawie rząd śledzi rozwój sytuacji oraz stan zdrowia poszkodowanej osoby.

„Rząd portugalski za pośrednictwem ambasadora w Warszawie monitoruje rozwój stanu klinicznego i życzy poszkodowanej pełnego powrotu do zdrowia” – napisano.

Dotychczas nie ujawniono wieku rannej osoby ani szczegółowych informacji dotyczących obrażeń.

Cudzoziemcy wśród ofiar

Sobotni atak w centrum Krakowa dotknął nie tylko Polaków. Informacje przekazywane przez zagraniczne placówki dyplomatyczne wskazują, że wśród poszkodowanych znaleźli się również obywatele innych państw.

Władze poszczególnych krajów utrzymują kontakt z rodzinami rannych oraz polskimi służbami i placówkami medycznymi.

Krwawy zamach na Rynku Głównym

Do tragedii doszło około godziny 15. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi.

Na miejscu wybuchła panika. Przechodnie uciekali do restauracji, kawiarni oraz bram okolicznych kamienic. W akcję zaangażowano policję, ratowników medycznych i inne służby.

Według dotychczasowych informacji zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są także funkcjonariusze policji, którzy brali udział w zatrzymaniu sprawcy.

Napastnik został postrzelony podczas interwencji i trafił do szpitala. Śledczy wciąż wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii oraz motywy działania sprawcy.

Confirmada que está uma cidadã portuguesa ferida no terrível e inominável ataque hoje ocorrido em Cracóvia, o Governo português acompanha através do embaixador em Varsóvia a evolução do estado clínico e formula votos de integral recuperação.— MNE Portugal (@mne_pt) November 7, 2026

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