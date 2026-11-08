Obywatelka Portugalii wśród rannych po ataku w Krakowie. Głos zabrał portugalski rząd

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-08 5:29

Wśród osób poszkodowanych podczas sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie znajduje się obywatelka Portugalii. Informację potwierdziło portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opublikowało komunikat na platformie X. Władze zapewniły, że na bieżąco monitorują stan zdrowia rannej osoby.

Portugalski rząd potwierdza

Po rosyjskiej ambasadzie, która wcześniej poinformowała o poszkodowanej obywatelce Rosji, głos zabrały również władze Portugalii. W komunikacie opublikowanym na platformie X portugalski rząd przekazał, że wśród rannych w krakowskim ataku znajduje się obywatelka tego kraju.

„Potwierdzono, że portugalska obywatelka została ranna w straszliwym i niewyobrażalnym ataku, do którego doszło dziś w Krakowie” – przekazano w oświadczeniu.

Ambasador monitoruje sytuację

Portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sytuacja jest monitorowana przez ambasadę w Polsce.

Zgodnie z komunikatem, za pośrednictwem ambasadora Portugalii w Warszawie rząd śledzi rozwój sytuacji oraz stan zdrowia poszkodowanej osoby.

„Rząd portugalski za pośrednictwem ambasadora w Warszawie monitoruje rozwój stanu klinicznego i życzy poszkodowanej pełnego powrotu do zdrowia” – napisano.

Dotychczas nie ujawniono wieku rannej osoby ani szczegółowych informacji dotyczących obrażeń.

Cudzoziemcy wśród ofiar

Sobotni atak w centrum Krakowa dotknął nie tylko Polaków. Informacje przekazywane przez zagraniczne placówki dyplomatyczne wskazują, że wśród poszkodowanych znaleźli się również obywatele innych państw.

Władze poszczególnych krajów utrzymują kontakt z rodzinami rannych oraz polskimi służbami i placówkami medycznymi.

Krwawy zamach na Rynku Głównym

Do tragedii doszło około godziny 15. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi.

Na miejscu wybuchła panika. Przechodnie uciekali do restauracji, kawiarni oraz bram okolicznych kamienic. W akcję zaangażowano policję, ratowników medycznych i inne służby.

Według dotychczasowych informacji zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są także funkcjonariusze policji, którzy brali udział w zatrzymaniu sprawcy.

Napastnik został postrzelony podczas interwencji i trafił do szpitala. Śledczy wciąż wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii oraz motywy działania sprawcy.

Tak wyglądało zatrzymanie zamachowca w Krakowie
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