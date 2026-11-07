Co z "Tańcem z Gwiazdami" dzień po tragedii w Krakowie? Polsat zdecydował

Strzelanina w Krakowie. Są zabici i ranni

W sobotę 7 listopada około godziny 15 na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Według informacji policji napastnik wjechał samochodem w rejon rynku i zaczął strzelać z broni palnej do przypadkowych przechodniów. Bilans tragedii jest tragiczny: 6 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci, z których jeden jest w bardzo ciężkim stanie.

Napastnik został postrzelony podczas działań policji i zatrzymany. Trafił do szpitala. Policja potwierdziła, że jest obywatelem Polski. Śledczy ustalają motywy jego działania. Na razie nie potwierdzono, że atak miał podłoże terrorystyczne.

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Żałoba w Krakowie i żałoba narodowa. Co z "Tańcem z Gwiazdami"?

Żałoba w Krakowie, upamiętniające ofiary strzelaniny, została już formalnie ogłoszona. Będzie obowiązywać od niedzieli 8 listopada do środy 11 listopada 2026 roku włącznie. Zapowiedziano też żałobę narodową, która ma trwać między 8 a 9 listopada, jednak w tym przypadku procedura trwa nieco dłużej.

Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska - przekazał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Niedzielny wieczór to od kilku tygodni zmagania gwiazd walczących o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Już wiadomo, że show 8 listopada się nie odbędzie.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i wprowadzoną z dniem 8 listopada żałoba narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków "Tańca z Gwiazdami", "Hitstera" i "Awantury o kasę". Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji - czytamy na facebookowym profilu programu.

Dramat w Krakowie! Strzały w środku miasta