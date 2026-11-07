Martwi ludzie w domu zamachowca! Kolejne trzy ofiary. Jest oficjalne potwierdzenie

W domu szaleńca, który strzelał do ludzi w Krakowie są martwi ludzie - to dwie kobiety i mężczyzna. Prawdopodobnie są najbliższymi członkami rodziny młodego mężczyzny, który odpowiada za sobotnią tragedię.

Przypomnijmy - akcja służb w domu młodego mężczyzny to efekt strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Szaleniec otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. 6 osób zginęło, a kilkanaście jest rannych.

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od zgłoszenia. W podobnym czasie na miejsce dotarły straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Minister podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii.

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