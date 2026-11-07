Martwi ludzie w domu zamachowca! Kolejne trzy ofiary. Jest oficjalne potwierdzenie

Konrad Marzec
Konrad Marzec
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-07 21:57

- Minister i komendant przekazali mi, że w domu zamachowca prawdopodobnie są nieżywi ludzie. Będziemy to potwierdzać - ujawnił Donald Tusk, który zabrał głos w sprawie koszmaru w Krakowie i akcji w domu sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Niestety, ten szokujący scenariusz jest prawdziwy. W środku znajdują się trzy ciała - wynika z obrazu z drona.

W domu szaleńca, który strzelał do ludzi w Krakowie są martwi ludzie - to dwie kobiety i mężczyzna. Prawdopodobnie są najbliższymi członkami rodziny młodego mężczyzny, który odpowiada za sobotnią tragedię.

Przypomnijmy - akcja służb w domu młodego mężczyzny to efekt strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Szaleniec otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. 6 osób zginęło, a kilkanaście jest rannych.

Szczegółową relację na żywo z informacjami, komentarzami i wszystkimi istotnymi materiałami znajdziecie w tym miejscu!

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od zgłoszenia. W podobnym czasie na miejsce dotarły straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Minister podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii.

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Więcej informacji wkrótce! Artykuł będzie aktualizowany!

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