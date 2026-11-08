W Polsce trwa żałoba narodowa. To reakcja na tragedię w Krakowie

Flagi opuszczone do połowy masztu

Decyzję o wprowadzeniu żałoby narodowej podjął prezydent Karol Nawrocki. Odpowiednie rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę późnym wieczorem.

W czasie trwania żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu. Wiele instytucji, urzędów i mediów zmienia również swoją identyfikację wizualną, umieszczając przy logotypach czarne wstęgi lub stosując stonowaną kolorystykę. Stacje radiowe i telewizyjne modyfikują ramówki, a w wielu miejscach odwoływane są wydarzenia o charakterze rozrywkowym.

Żałoba po tragedii

Narodowa żałoba została ogłoszona w związku z dramatyczną strzelaniną, do której doszło w Krakowie. Bilans tragedii jest wstrząsający. Życie straciło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znajduje się również zamachowiec.

Żałoba jest formą oddania hołdu ofiarom oraz wyrażenia solidarności z ich rodzinami i wszystkimi osobami dotkniętymi tragedią.

Kiedy można ogłosić żałobę narodową?

Podstawę prawną stanowi ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. Dokument wymaga również kontrasygnaty premiera i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Żałoba narodowa nie oznacza ustawowo wolnego dnia od pracy, jednak wiąże się z zachowaniem szczególnej powagi w życiu publicznym i ograniczeniem wydarzeń rozrywkowych.

Polska wielokrotnie oddawała hołd ofiarom tragedii

W historii III Rzeczypospolitej żałoba narodowa była ogłaszana wielokrotnie. Jednym z pierwszych takich przypadków była katastrofalna powódź z 1997 roku, która pochłonęła dziesiątki ofiar na południu kraju.

Polacy jednoczyli się także w żałobie po zamachach z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych oraz po atakach terrorystycznych w Madrycie. Szczególnym momentem była również sześciodniowa żałoba po śmierci papieża Jana Pawła II w 2005 roku.

Najdłużej pamiętana pozostaje żałoba po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. W kolejnych latach ogłaszano ją także po katastrofie wojskowego samolotu CASA pod Mirosławcem, katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, śmierci byłych premierów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Olszewskiego, a także w dniu pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz papieża Franciszka.

Przez najbliższe dwa dni Polska będzie oddawać hołd ofiarom krakowskiej tragedii, a symbole żałoby będą widoczne w przestrzeni publicznej w całym kraju.

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