Mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. W bloku zamachowca wciąż pracują służby

Koniec ewakuacji mieszkańców

W sobotę wieczorem służby ewakuowały mieszkańców bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Akcja miała związek z przeszukaniem mieszkania 24-latka, który wcześniej przeprowadził krwawy atak na Rynku Głównym w Krakowie.

Jak ustaliła PAP, ewakuacja została już zakończona. Po godz. 23 mieszkańcy mogli wrócić do swoich lokali. Nie oznacza to jednak końca działań służb. W budynku nadal pracują policjanci i śledczy, którzy zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają okoliczności tragedii.

Trzy ciała w mieszkaniu sprawcy

Podczas przeszukania mieszkania napastnika funkcjonariusze odnaleźli ciała dwóch kobiet i mężczyzny.

Premier Donald Tusk poinformował w sobotę wieczorem, że wiele wskazuje na to, iż ofiarami są najbliżsi członkowie rodziny sprawcy. Podobne informacje przekazał PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek. Według wstępnych ustaleń mogą to być rodzice oraz siostra 24-latka.

Policja podkreśla jednak, że ostateczne potwierdzenie tożsamości ofiar będzie możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich czynności procesowych. Nie są również znane okoliczności ich śmierci.

Miasto przygotowało pomoc dla mieszkańców

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec przyznał, że wydarzenia głęboko wstrząsnęły lokalną społecznością.

– Dla nas bardzo bolesne jest to, że sprawcą był mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego od razu zareagowaliśmy na całą sytuację – powiedział.

Na czas ewakuacji samorząd przygotował dla mieszkańców miejsce, w którym mogli przeczekać działania służb. Zapewniono również ciepłe napoje i posiłki dla funkcjonariuszy pracujących na miejscu.

Uruchomiono także pomoc psychologiczną w Centrum Usług Społecznych. Mieszkańcy potrzebujący wsparcia mogą skorzystać z infolinii pod numerem 533 548 810.

Apel o spokój

Prezydent Ostrowca zaapelował do mieszkańców o niewydawanie pochopnych ocen i niepowielanie niesprawdzonych informacji.

– Trzymajmy się sprawdzonych faktów, bądźmy ostrożni w rozpowszechnianiu informacji. Zachowajmy spokój i szacunek dla wszystkich poszkodowanych osób i ich rodzin. Razem z mieszkańcami miasta łączę się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar – powiedział.

Łakomiec podziękował również policjantom, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu sprawcy.

Krwawy atak w Krakowie

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przechodniów. Po ataku próbował uciec. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla zderzył się z innym pojazdem i kontynuował strzelaninę, tym razem wymierzoną w interweniujących policjantów.

Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem i obezwładnili napastnika. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

Według dotychczasowych danych w ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Stan jednego z funkcjonariuszy, który odniósł trzy rany postrzałowe, określany jest jako bardzo ciężki.

Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę ma wyjaśnić zarówno motywy działania sprawcy, jak i okoliczności śmierci trzech osób odnalezionych w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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