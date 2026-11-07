Akcja kontrterrorystów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Weszli do domu, w którym mieszkał sprawca zamachu z Krakowa. W środku były ciała!

Akcja kontrterrorystów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ewakuacja bloku na osiedlu Na Skarpie

Śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń z Krakowa przeniosło się na teren województwa świętokrzyskiego. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał na konferencji prasowej, że zatrzymany napastnik to 24-latek pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli właśnie z tamtego regionu.

W sobotę wieczorem mundurowi weszli do jednego z bloków zlokalizowanych na osiedlu Na Skarpie. Do akcji skierowano policyjnych kontrterrorystów, a zgodnie z doniesieniami Radia ESKA trwa ewakuacja mieszkańców budynku. Służby właśnie weszły do mieszkania sprawcy.

Obecność służb wynika z przeszukania i czynności procesowych w lokalu zajmowanym przez zatrzymanego 24-latka. Powody zaangażowania do tej operacji specjalistycznych pododdziałów policji przedstawił minister Marcin Kierwiński.

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Trwają też czynności w domu, w którym mieszkał. Z racji na to, co się wydarzyło, te czynności wymagają obecności policjantów z oddziałów kontrterrorystycznych – przekazał szef MSWiA.

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Po krwawym zamachu na krakowskim Rynku Głównym zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące udziału większej grupy napastników. Szef MSWiA zdecydowanie skomentował pojawiające się w przestrzeni publicznej pogłoski.

Dementujemy, na tę chwilę nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzać, że sprawców tej strasznej masakry było więcej. Wydaje się, że sprawca był jeden – powiedział Kierwiński.

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Szef resortu dodał, że w celu szczegółowego zrekonstruowania przebiegu zdarzeń funkcjonariusze po raz kolejny analizują między innymi zapisy z kamer monitoringu.

Według informacji ujawnionych przez ministra, 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego charakteryzował się skrajnie radykalnymi poglądami. W aucie wykorzystanym przez niego w trakcie zamachu policjanci odnaleźli wiele egzemplarzy broni, a na miejscu wciąż trwają czynności dochodzeniowe oraz zabezpieczanie samego samochodu.

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W obliczu krakowskiej tragedii relacje osób mieszkających w pobliżu zatrzymanego brzmią niezwykle zaskakująco. Okoliczni mieszkańcy zapamiętali go bowiem jako uprzejmego i spokojnego sąsiada, który chętnie służył pomocą, na przykład wyprowadzając na spacery cudze czworonogi.

Przyczyny tej ogromnej tragedii pozostają na razie nieznane. Zadaniem prowadzących sprawę śledczych będzie teraz ustalenie motywacji 24-latka, przebiegu jego przygotowań do zamachu oraz źródła pochodzenia wykorzystanej przez niego broni.