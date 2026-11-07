"Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa"

Ambasador USA w Warszawie Tom Rose napisał na X po sobotniej strzelaninie w okolicach Rynku Głównego w Krakowie, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”.

Właśnie poznajemy szczegóły tej straszliwej masowej strzelaniny w Krakowie i morderczego ataku, który zburzył pokój Polski. Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, których straciliśmy dzisiaj, złagodzi ból tych, którzy ich opłakują - napisał ambasador USA.

We are just learning details of the horrific mass shooting in Kraków, a savage and murderous attack that’s shattered the peace of Poland. What we know so far is that several innocent precious lives were viciously cut down on a Saturday afternoon in Kraków’s historic and iconic central square. America stands with Poland at this dark hour as Poland stands with her beloved citizens of Krakow. May the blessed memory of those lost today assuage the grief of those who mourn. @PremierRP_en @NawrockiKn @KosiniakKamysz #Poland— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) November 7, 2026

Brytyjska ambasadorka w Polsce: Wielka Brytania stoi u boku Polski

Wielka Brytania stoi u boku Polski - zapewniła w sobotę brytyjska ambasador w Polsce Melinda Simmons, odnosząc się do ataku w Krakowie.

Wstrząsające wiadomości z Krakowa. Myślami jestem z ofiarami i ich rodzinami. Dziękuję służbom ratunkowym za ich pracę. Wielka Brytania stoi u boku Polski” - napisała na X Simmons.

Friedrich Merz: Niemcy stoją u boku Polski

Głos zabrał także kanclerz Niemiec:

Wydarzenia w Krakowie głęboko mnie poruszyły. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Niemcy stoją jako przyjaciel i partner w tych trudnych czasach u boku Polski. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia - napisał na X.

Die Ereignisse in Krakau machen mich tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Deutschland steht als Freund und Partner in diesen schweren Zeiten an der Seite Polens. Allen Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 7, 2026

Szefowa PE: Bądź silny, Krakowie

Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju - oświadczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia - napisała na platformie X.

Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju. Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji. Bądź silny, Krakowie 🇪🇺🇵🇱— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2026

„Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji" - dodała Metsola. Szefowa PE, która złożyła dwudniową wizytę w Polsce w czwartek i piątek, życzyła siły miastu Kraków.

Ursula von der Leyen: Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności

Wyrazy solidarności przekazała też przewodnicząca Komisji Europejskiej:

W obliczu tragicznego zamachu moje myśli i serce są z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Dziękuję bohaterskim funkcjonariuszom policji za działanie z narażeniem życia - napisała na X Ursula von der Leyen.

W obliczu tragicznego zamachu moje myśli i serce są z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Dziękuję bohaterskim funkcjonariuszom policji za działanie z narażeniem życia. Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2026

Magyar: kondolencje dla polskich braci i sióstr

Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie - napisał w sobotę na Facebooku premier Węgier Peter Magyar, komentując strzelaninę w centrum Krakowa.

Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie. Węgry stoją po stronie narodu polskiego - napisał w sieci szef węgierskiego rządu.

Prezydent Łotwy wyraził solidarność z Polską

Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs złożył kondolencje bliskim ofiar i życzył powrotu do zdrowia rannym w sobotniej strzelaninie w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. Podkreślił, że jego kraj solidaryzuje się z Polską w tej tragicznej godzinie.

Straszne wiadomości o dzisiejszej popołudniowej strzelaninie w Krakowie. Moje głębokie i szczere kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar, wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Łotwa solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w tej tragicznej godzinie – napisał Rinkeviczs na platformie X.

Terrible news about the shooting in Krakow this afternoon. My deep and profound condolences to the families and friends of the victims, and I wish speedy recovery to all the injured. Latvia stands in solidarity with our Polish friends and allies at this tragic hour. @NawrockiKn— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 7, 2026

Zełenski: Ukraina solidaryzuje się z Polską

Jednym z pierwszych zagranicznych przywódców, który zareagował na tragedię w Krakowie, był Wołodymyr Zełenski.

Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa – napisał Zełenski na platformie X.

„Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – oświadczył Zełenski.

A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy

Także Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk potępił w sobotę we wpisie na X strzelaninę w Krakowie.

„Wstrząsające wieści z Krakowa. Przekazuję najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. To okrutny akt przemocy, który musi spotkać się z surową karą. W tych tragicznych chwilach Ukraina jest całym sercem z Polską i jej Narodem. Poszkodowanym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Stefanczuk na platformie X.

Premier Czech i prezydent Słowacji wyrażają solidarność z Polską po strzelaninie w Krakowie

Premier Czech i prezydent Słowacji, Andrej Babisz i Peter Pellegrini, napisali w mediach społecznościowych po sobotniej strzelaninie w Krakowie, że wyrażają solidarność z Polską, a ich myśli są z ofiarami i ich bliskimi.

Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami, ich rodzinami i bliskimi. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Wyrażam pełne poparcie dla Polski i premiera (Donalda) Tuska w tym trudnym czasie” - napisał Babisz.

Rzecznik czeskiego MSZ przekazał, że nie ma informacji o tym, by obywatele Czech byli poszkodowani w strzelaninie.

Prezydent Pellegrini oświadczył w swym poście na X:

Jestem głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie, która zabrała życie niewinnych ludzi i przyniosła rodzinom i wspólnotom niezmierny ból.

Prezydent dodał, że „w imieniu obywateli Słowacji przekazuje z głębi serca kondolencje rodzinom ofiar i życzy siły i odwagi wszystkim tym, których do dotknęło”. Podkreślił, że takie akty „muszą być potępione w najmocniejszych słowach”.

„Nie ma miejsca dla agresji i nienawiści w naszych społeczeństwach. Słowacja stoi u boku Polski” - napisał za zakończenie Pellegrini.

Cichanouska Białorusini łączą się w bólu z Polakami

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska napisała w sobotę w serwisie X, że jest wstrząśnięta tragiczną strzelaniną w Krakowie. Zapewniła, że Białorusini łączą się w bólu z Polakami „w tej mrocznej chwili”.

Jestem wstrząśnięta dzisiejszą przerażającą strzelaniną na krakowskim Rynku Głównym. Myślami jestem z każdą rodziną opłakującą bliską osobę. Wszystkim rannym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” - napisała szefowa białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, czyli rządu na uchodźstwie.

Heartbroken by today’s horrific shooting in Kraków’s Main Market Square. My thoughts are with every family mourning a loved one. I wish all those injured strength and a full recovery. To our Polish friends, Belarusians share your sorrow in this dark moment.— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 7, 2026

Zwracając się do „polskich przyjaciół”, podkreśliła: „Białorusini łączą się z Wami w bólu w tej mrocznej chwili”. Kondolencje i słowa potępienia przekazał także wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Paweł Łatuszka, który określił wydarzenia mianem ataku terrorystycznego.

Składam głębokie kondolencje rodzinom i bliskim osób, które zginęły w wyniku dzisiejszego ataku terrorystycznego na Rynku Głównym w Krakowie. Ta straszna tragedia nie powinna pozostawić nas obojętnymi. Życzę wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Moje serce jest z narodem polskim i Polską” – przekazał na X Łatuszka, oznaczając m.in. profile polskiego prezydenta, premiera oraz szefa MSZ.

Prezydent Nauseda wyraził solidarność z Polską po tragicznej strzelaninie w Krakowie

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wyraził w sobotę solidarność z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim po tragicznej strzelaninie w Krakowie. Przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym.

Jestem głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie. Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim osób, które straciły życie” – napisał Nauseda na platformie X.

Podkreślił, że Litwa „solidaryzuje się z prezydentem Nawrockim i narodem polskim w tych trudnych chwilach”.