Spis treści
- "Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa"
- Brytyjska ambasadorka w Polsce: Wielka Brytania stoi u boku Polski
- Friedrich Merz: Niemcy stoją u boku Polski
- Szefowa PE: Bądź silny, Krakowie
- Ursula von der Leyen: Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności
- Magyar: kondolencje dla polskich braci i sióstr
- Prezydent Łotwy wyraził solidarność z Polską
- Zełenski: Ukraina solidaryzuje się z Polską
- Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy
- Premier Czech i prezydent Słowacji wyrażają solidarność z Polską po strzelaninie w Krakowie
- Cichanouska Białorusini łączą się w bólu z Polakami
- Prezydent Nauseda wyraził solidarność z Polską po tragicznej strzelaninie w Krakowie
"Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa"
Ambasador USA w Warszawie Tom Rose napisał na X po sobotniej strzelaninie w okolicach Rynku Głównego w Krakowie, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”.
Właśnie poznajemy szczegóły tej straszliwej masowej strzelaniny w Krakowie i morderczego ataku, który zburzył pokój Polski. Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, których straciliśmy dzisiaj, złagodzi ból tych, którzy ich opłakują - napisał ambasador USA.
Brytyjska ambasadorka w Polsce: Wielka Brytania stoi u boku Polski
Wielka Brytania stoi u boku Polski - zapewniła w sobotę brytyjska ambasador w Polsce Melinda Simmons, odnosząc się do ataku w Krakowie.
Wstrząsające wiadomości z Krakowa. Myślami jestem z ofiarami i ich rodzinami. Dziękuję służbom ratunkowym za ich pracę. Wielka Brytania stoi u boku Polski” - napisała na X Simmons.
Friedrich Merz: Niemcy stoją u boku Polski
Głos zabrał także kanclerz Niemiec:
Wydarzenia w Krakowie głęboko mnie poruszyły. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Niemcy stoją jako przyjaciel i partner w tych trudnych czasach u boku Polski. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia - napisał na X.
Szefowa PE: Bądź silny, Krakowie
Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju - oświadczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.
Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia - napisała na platformie X.
„Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji" - dodała Metsola. Szefowa PE, która złożyła dwudniową wizytę w Polsce w czwartek i piątek, życzyła siły miastu Kraków.
Ursula von der Leyen: Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności
Wyrazy solidarności przekazała też przewodnicząca Komisji Europejskiej:
W obliczu tragicznego zamachu moje myśli i serce są z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Dziękuję bohaterskim funkcjonariuszom policji za działanie z narażeniem życia - napisała na X Ursula von der Leyen.
Magyar: kondolencje dla polskich braci i sióstr
Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie - napisał w sobotę na Facebooku premier Węgier Peter Magyar, komentując strzelaninę w centrum Krakowa.
Pragnę złożyć szczere kondolencje naszym polskim braciom i siostrom w związku z morderczym atakiem w Krakowie. Węgry stoją po stronie narodu polskiego - napisał w sieci szef węgierskiego rządu.
Prezydent Łotwy wyraził solidarność z Polską
Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs złożył kondolencje bliskim ofiar i życzył powrotu do zdrowia rannym w sobotniej strzelaninie w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. Podkreślił, że jego kraj solidaryzuje się z Polską w tej tragicznej godzinie.
Straszne wiadomości o dzisiejszej popołudniowej strzelaninie w Krakowie. Moje głębokie i szczere kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar, wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Łotwa solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w tej tragicznej godzinie – napisał Rinkeviczs na platformie X.
Zełenski: Ukraina solidaryzuje się z Polską
Jednym z pierwszych zagranicznych przywódców, który zareagował na tragedię w Krakowie, był Wołodymyr Zełenski.
Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa – napisał Zełenski na platformie X.
„Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – oświadczył Zełenski.
Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy
Także Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk potępił w sobotę we wpisie na X strzelaninę w Krakowie.
„Wstrząsające wieści z Krakowa. Przekazuję najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. To okrutny akt przemocy, który musi spotkać się z surową karą. W tych tragicznych chwilach Ukraina jest całym sercem z Polską i jej Narodem. Poszkodowanym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Stefanczuk na platformie X.
Premier Czech i prezydent Słowacji wyrażają solidarność z Polską po strzelaninie w Krakowie
Premier Czech i prezydent Słowacji, Andrej Babisz i Peter Pellegrini, napisali w mediach społecznościowych po sobotniej strzelaninie w Krakowie, że wyrażają solidarność z Polską, a ich myśli są z ofiarami i ich bliskimi.
Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami, ich rodzinami i bliskimi. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Wyrażam pełne poparcie dla Polski i premiera (Donalda) Tuska w tym trudnym czasie” - napisał Babisz.
Rzecznik czeskiego MSZ przekazał, że nie ma informacji o tym, by obywatele Czech byli poszkodowani w strzelaninie.
Prezydent Pellegrini oświadczył w swym poście na X:
Jestem głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie, która zabrała życie niewinnych ludzi i przyniosła rodzinom i wspólnotom niezmierny ból.
Prezydent dodał, że „w imieniu obywateli Słowacji przekazuje z głębi serca kondolencje rodzinom ofiar i życzy siły i odwagi wszystkim tym, których do dotknęło”. Podkreślił, że takie akty „muszą być potępione w najmocniejszych słowach”.
„Nie ma miejsca dla agresji i nienawiści w naszych społeczeństwach. Słowacja stoi u boku Polski” - napisał za zakończenie Pellegrini.
Cichanouska Białorusini łączą się w bólu z Polakami
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska napisała w sobotę w serwisie X, że jest wstrząśnięta tragiczną strzelaniną w Krakowie. Zapewniła, że Białorusini łączą się w bólu z Polakami „w tej mrocznej chwili”.
Jestem wstrząśnięta dzisiejszą przerażającą strzelaniną na krakowskim Rynku Głównym. Myślami jestem z każdą rodziną opłakującą bliską osobę. Wszystkim rannym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” - napisała szefowa białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, czyli rządu na uchodźstwie.
Zwracając się do „polskich przyjaciół”, podkreśliła: „Białorusini łączą się z Wami w bólu w tej mrocznej chwili”. Kondolencje i słowa potępienia przekazał także wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Paweł Łatuszka, który określił wydarzenia mianem ataku terrorystycznego.
Składam głębokie kondolencje rodzinom i bliskim osób, które zginęły w wyniku dzisiejszego ataku terrorystycznego na Rynku Głównym w Krakowie. Ta straszna tragedia nie powinna pozostawić nas obojętnymi. Życzę wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Moje serce jest z narodem polskim i Polską” – przekazał na X Łatuszka, oznaczając m.in. profile polskiego prezydenta, premiera oraz szefa MSZ.
Prezydent Nauseda wyraził solidarność z Polską po tragicznej strzelaninie w Krakowie
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wyraził w sobotę solidarność z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim po tragicznej strzelaninie w Krakowie. Przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym.
Jestem głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie. Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim osób, które straciły życie” – napisał Nauseda na platformie X.
Podkreślił, że Litwa „solidaryzuje się z prezydentem Nawrockim i narodem polskim w tych trudnych chwilach”.