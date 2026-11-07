Zamach w Krakowie zbiera śmiertelne żniwo. Urząd potwierdza szóstą ofiarę

Amadeusz Calik
Amadeusz Calik
2026-11-07 18:01

Rośnie tragiczny bilans zamachu w Krakowie, w którym życie straciło już sześć osób. Najnowsze dane o ofiarach oficjalnie przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W zdarzeniu ucierpiało także 15 innych osób.

Na miejscu dramatycznych wydarzeń w stolicy Małopolski pojawił się już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak oficjalnie poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, dotychczasowy bilans potwierdza, że w wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wszystkim poszkodowanym w tym ataku osobom niezbędną pomoc medyczną zapewniają obecnie lekarze pracujący w krakowskich szpitalach.

Kraków. Strzelanina
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Kraków. Atak na Rynku Głównym
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MASAKRA NA ULICACH KRAKOWA
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