Na miejscu dramatycznych wydarzeń w stolicy Małopolski pojawił się już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak oficjalnie poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, dotychczasowy bilans potwierdza, że w wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wszystkim poszkodowanym w tym ataku osobom niezbędną pomoc medyczną zapewniają obecnie lekarze pracujący w krakowskich szpitalach.
Zamach w Krakowie zbiera śmiertelne żniwo. Urząd potwierdza szóstą ofiarę
2026-11-07 18:01
Rośnie tragiczny bilans zamachu w Krakowie, w którym życie straciło już sześć osób. Najnowsze dane o ofiarach oficjalnie przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W zdarzeniu ucierpiało także 15 innych osób.
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