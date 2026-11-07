Zamach w Krakowie zbiera śmiertelne żniwo. Urząd potwierdza szóstą ofiarę

Na miejscu dramatycznych wydarzeń w stolicy Małopolski pojawił się już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak oficjalnie poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, dotychczasowy bilans potwierdza, że w wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wszystkim poszkodowanym w tym ataku osobom niezbędną pomoc medyczną zapewniają obecnie lekarze pracujący w krakowskich szpitalach.

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