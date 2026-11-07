Świadek masakry na Rynku w Krakowie: "Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się"

Do strzelaniny doszło około godz. 15 w rejonie Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Według relacji świadka napastnik strzelał do ludzi, wśród których byli turyści pijący kawę i przechodnie. Huk było słychać na całym rynku. Ludzie uciekali, krzyczeli i próbowali znaleźć bezpieczne miejsce.

- W całym rynku było słychać strzelaninę. Huk. Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się. Ludzie na początku myśleli, że to są fajerwerki i z ciekawością wychodzili, ale nagle zobaczyli samochód, z którego wystaje broń. To był prawdopodobnie kałach, bo taki był huk potężny - powiedział świadek dramatu.

Mężczyzna był ubrany w strój przypominający wojskowy, a w aucie znajdowała się duża ilość amunicji. Policja informowała, że sprawca został zatrzymany i postrzelony przez funkcjonariuszy. Znajduje się w szpitalu.

Według najnowszych doniesień w strzelaninie zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych są policjanci. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a na Rynku wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Służby apelowały do osób przebywających w okolicy, by schroniły się w bezpiecznym miejscu. Centrum miasta zostało zablokowane, a policja prowadziła działania na miejscu zdarzenia. Tożsamość sprawcy i motywy jego działania nie zostały podane. Ostateczny przebieg wydarzeń oraz to, czy w strzelaninie uczestniczyła więcej niż jedna osoba, ustalają śledczy.