Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa – napisał Zełenski na platformie X.
„Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – oświadczył Zełenski.
Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy
Także Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk potępił w sobotę we wpisie na X strzelaninę w Krakowie.
„Wstrząsające wieści z Krakowa. Przekazuję najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. To okrutny akt przemocy, który musi spotkać się z surową karą. W tych tragicznych chwilach Ukraina jest całym sercem z Polską i jej Narodem. Poszkodowanym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Stefanczuk na platformie X.
Strzelanina w Krakowie. Trwa akcja służb
W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. W zdarzeniu śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów.
Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala - poinformowała małopolska policja. Wcześniej policja podała na portalu X, że trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie.