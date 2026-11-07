Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa – napisał Zełenski na platformie X.

A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

„Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – oświadczył Zełenski.

Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy

Także Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk potępił w sobotę we wpisie na X strzelaninę w Krakowie.

„Wstrząsające wieści z Krakowa. Przekazuję najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. To okrutny akt przemocy, który musi spotkać się z surową karą. W tych tragicznych chwilach Ukraina jest całym sercem z Polską i jej Narodem. Poszkodowanym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Stefanczuk na platformie X.

Strzelanina w Krakowie. Trwa akcja służb

W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. W zdarzeniu śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala - poinformowała małopolska policja. Wcześniej policja podała na portalu X, że trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie.