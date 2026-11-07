Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje Polakom. "Ukraina solidaryzuje się z Polską"

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-11-07 17:34

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom kondolencje w związku ze strzelaniną w Krakowie, gdzie zginęło pięć, a rannych zostało kilkanaście osób. Głowa sąsiedniego państwa nazwał wydarzenia w Krakowie „szokującą zbrodnią”.

Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa – napisał Zełenski na platformie X.

„Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – oświadczył Zełenski.

Szef parlamentu Rusłan Stefanczuk o strzelaninie w Krakowie: to okrutny akt przemocy

Także Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk potępił w sobotę we wpisie na X strzelaninę w Krakowie.

„Wstrząsające wieści z Krakowa. Przekazuję najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. To okrutny akt przemocy, który musi spotkać się z surową karą. W tych tragicznych chwilach Ukraina jest całym sercem z Polską i jej Narodem. Poszkodowanym życzę siły i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Stefanczuk na platformie X.

Strzelanina w Krakowie. Trwa akcja służb

W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. W zdarzeniu śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala - poinformowała małopolska policja. Wcześniej policja podała na portalu X, że trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie.

 
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