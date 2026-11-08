Danuta i Lech Wałęsowie świętuję rocznicę ślubu. Pobrali się w 1969 roku!

Lech i Danuta Wałęsowie są razem już niemal 60 lat. Jak każde małżeństwo przechodzili przez te wszystkie dekady zarówno przez dobre, jak i trudniejsze chwile. Co ciekawe poznali się zupełnym przypadkiem. Zapoznali się w Gdańsku, gdy młody Lech Wałęsa wszedł do kwiaciarni rozmienić drobne, tam zauważył pracującą młodą dziewczynę, to była właśnie Danuta (wówczas z nazwiskiem panieńskim Gołoś). Od tego momentu Wałęsa zaczął regularnie u niej bywać. Najpierw wpadł, by podziękować dziewczynie za pomoc i wręczył jej gumy do żucia. Danuta wspominała go po latach jako swoją pierwszą miłość.

A jak było w przypadku późniejszego prezydneta? Lech Wałęsa w swej autobiografii "Droga nadziei" napisze potem, że małżeństwo z Danutą przyszło tak jakoś naturalnie, choć: - Miałem inne dziewczyny, bardziej mi pasowały, a jednak ożeniłem się właśnie z nią. Zastanowiłem się dopiero, jak zagrali mi marsza weselnego - wspominał po latach.

Dwa śluby Lecha i Danuty Wałęsów

Ciekawostką dotyczącą życia prywatnego Wałęsów opisaną w książce "Pierwsze damy III RP" Aleksandry Szarłat, jest fakt podwójnego ślubu. Lech i Danuta wzięli osobno ślub cywilny oraz kościelny, co było wówczas powszechną praktyką. Na obu uroczystościach mieli jednak odmiennych świadków: w urzędzie wspierała ich starsza siostra Danuty, Krystyna z mężem (od której Danuta pożyczyła też suknię ślubną z racji tego, że siostra niedługo wcześniej wstąpiła w związek małżeński i miała kreację ślubną), natomiast przed ołtarzem – jej młodsza siostra z chłopakiem.

Ceremonia ślubna Wałęsów odbyła się w Węgrowie w tamtejszej Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli w rodzinnych stronach panny młodej. Danuta Wałęsa pochodzi z Mazowsza, z miejscowości Kolonia Krypy.

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